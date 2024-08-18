議員指台中F1賽車門票遭黃牛哄抬 市府：將嚴懲

台中F1賽車展演活動將於9月28日登場，3萬張門票一開賣即秒殺，民進黨台中市議員林祈烽今天表示，1張500元門票遭黃牛哄抬到3000至7000元不等。市府說，如確認違法將重罰嚴懲。

2024 Red Bull Showrun Taichung台中F1賽車展演活動將於9月28日在西屯區市政路封街飆速，林祈烽表示，主辦單位於8月14日讓合作夥伴國泰世華Visa卡友優先購票，15日則全面開放售票，沒想到3萬張門票瞬間秒殺，許多沒搶到票的車迷直呼自己的手速跟不上F1的車速。

林祈烽因持有國泰世華Visa信用卡，於售票當日自己實測，原想可以在優先購票日搶頭香，沒想到開放不到3分鐘就完售，隔日中午再試圖搶票，依舊沒成功。

林祈烽發現，結果沒過多久就有多名網友在臉書（Facebook）社團聲稱代刷或幫朋友購買，持有數十張門票欲讓售，1張原價500元的票券，遭哄抬到3000元至7000元不等，他的朋友實際洽詢後，對方以代購或代辦費的名義額外收取每張2500元甚至更高的費用，為了帶全家一睹F1賽車的魅力，忍痛花費1萬2000元購買黃牛票，直呼太離譜了。

林祈烽指出，立法院去年新通過「運動產業發展條例」及修正「文化創意產業發展法」等法令，明定若涉嫌販賣黃牛票，將處每張票券面額最高50倍的罰鍰，若使用假資料或大量設備等不正當方式搶票，導致侵害民眾公平取得票券機會，則處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

林祈烽呼籲市府應輔導主辦單位落實「三階段實名制」。台中市運動局表示，對於黃牛行為，一經確認違法加價販售，市府必重罰嚴懲。由於票券實名制歷經中央研析，尚未強制推行；運動局綜合考量中央政策研析，與民眾考量面向，積極與業者溝通。

運動局強調，市府與主辦團隊保持密切聯繫，交換黃牛票相關販售情資，並邀請市民勇敢檢舉黃牛賺獎金，共同打擊不法分子；提醒市民網路轉售票券恐是詐騙手法，目前若有觀眾退票，仍可在官方購買管道訂購，不輕信網路訊息、不購買黃牛票券，是保護自身權益的最佳策略。