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順澤宮麟洋配冠軍帽網拍逾2000元 廖大乙：賣神明聖物會下地獄

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
埔鹽鄉順澤宮製作限量版「麟洋配」冠軍帽免費發送，許多人凌晨或清晨就去排隊等領取，順澤宮大排長龍。圖／民眾提供
埔鹽鄉順澤宮製作限量版「麟洋配」冠軍帽免費發送，許多人凌晨或清晨就去排隊等領取，順澤宮大排長龍。圖／民眾提供

彰化縣埔鹽鄉順澤宮為分享羽球男雙「麟洋配」在奧運奪金，製作限量版「麟洋配」冠軍帽本周六日免費發送民眾，許多人凌晨就去排隊，甚至網路已出現高價2800元轉賣價，民俗專家廖大乙說，冠軍帽是廟方發心的神明聖物，不能轉賣，否則就是犯下「滔天大罪」，甚至會下地獄、禍及子孫。

挪威三鐵選手伊登因戴上撿到的順澤宮宮帽，拿下數個世界冠軍，順澤宮的冠軍帽成為傳奇，廟方也經常製作冠軍帽供民眾索取祈福。

廟方此次為慶祝「麟洋配」在奧運奪金，日前做二千頂限量版「麟洋配，台灣NO.1」冠軍帽分四天發送，仍供不應求，再加碼做1600頂，本周六日發送，今天發送的時間是上午9時和下午1時各送400頂，不少民眾是凌晨或清晨5、6點就前往排隊。

順澤宮主委魏信顧說，製作限量版「麟洋配」冠軍帽，這頂冠軍帽除了分享「麟洋配」為台灣奪金的喜悅，也象徵國人打拚永不放棄的精神，許多民眾很虔誠從外縣市到順澤宮向帝爺公參拜索帽，不過最近傳出網路上已有一頂賣800、1200元等價格，廟方認為這是對神明不敬的行為，也呼籲拿到冠軍帽的人不要再拿出去賣，也不要重複拿，把機會讓給別人，廟方也會考慮再加碼印製 。

民俗專家廖大乙曾到順澤宮參訪，他說，順澤宮顯示的氣場的確是帝爺公的神威，要拿冠軍帽的民眾應該都要自己跑一趟，用自己的赤誠參拜後求取的冠軍帽才真能感應到帝爺公的福澤，最好不要託朋友去代領，更不能拿去轉賣。

廖大乙說，冠軍帽已屬於神明聖物，況且廟方都已提醒不要拿去販售牟利，如果拿去轉賣的人可說是破壞道法，犯下滔天大罪，甚至會下地獄和禍及子孫。

埔鹽鄉順澤宮製作限量版「麟洋配」冠軍帽免費發送，許多人凌晨或清晨就去排隊等領取。圖／民眾提供
埔鹽鄉順澤宮製作限量版「麟洋配」冠軍帽免費發送，許多人凌晨或清晨就去排隊等領取。圖／民眾提供
順澤宮呼籲拿到冠軍帽的人不要再拿出去賣，也不要重複拿，把機會讓給別人。 圖／翻攝自順澤宮臉書
順澤宮呼籲拿到冠軍帽的人不要再拿出去賣，也不要重複拿，把機會讓給別人。 圖／翻攝自順澤宮臉書
埔鹽鄉順澤宮製作限量版「麟洋配」冠軍帽免費發送，許多人凌晨或清晨就去排隊等領取。圖／民眾提供
埔鹽鄉順澤宮製作限量版「麟洋配」冠軍帽免費發送，許多人凌晨或清晨就去排隊等領取。圖／民眾提供

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