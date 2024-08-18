「500碗」彰化24家上榜 「阿添蛤仔麵」獲最高「3碗」榮譽

第二屆「500碗」獲獎名單昨天公布，在全台470間小吃店家中，共有5家獲得最高名次「3碗」，彰化「阿添蛤仔麵」名列其中，另「阿三肉圓」、「泉焢肉飯」獲「2碗」，另有21家獲「1碗」，彰化共有24家列名，全台僅次台北、新北、台中、台南及高雄，顯示彰化美食名不虛傳。

彰化縣長王惠美表示，彰化美食聞名遐邇，很多人來到彰化，就是為了要品嘗在地美食小吃，去年「500碗」評選獲最高「7碗」榮譽的就是彰化小吃「泉焢肉飯」，很高興今年第二屆共有24家上榜，包括最高「3碗」的「阿添蛤仔麵」，歡迎全台各地民眾前來彰化品嘗在地美食好滋味。

國內第一份在地觀點全台小吃新指南「500碗」，今年進入第二屆，經評審評選出爐，彰化縣共有24家得獎，其中獲「3碗」的是阿添蛤仔麵、 「2碗」有阿三肉圓、泉焢肉飯。

至於「1碗」有21家，分別有二水國小炒麵（國小前麵）、小嶋家 小卷麵線、巧味珍肉包、老店朱爌肉飯、老担阿璋肉圓、杉行碗粿、車路口肉羹、東華素食麵茶、林明堂素食麵、阿源炸粿、故鄉味臭豆腐、香饌胡椒餅、素珠芋丸、蚵ㄚ仁、鹿港無名陽春麵、喬咖啡夢想屋、楊州肉圓芋丸、彰化涼圓、福成素食、龍山林碗粿、霞 米苔目拉仔麵。

其中，彰化蟬連兩屆的小吃，則有阿添蛤仔麵、泉焢肉飯、老担阿璋肉圓、杉行碗粿、車路口肉羹、東華素食麵茶、阿源炸粿、素珠芋丸、蚵ㄚ仁、彰化涼圓、福成素食。

第二屆「500碗」全台共有5家小吃獲「3碗」，其中的彰化阿添蛤仔麵至少約有50年歷史，用剝殼的文蛤、丸子，配上豆芽、韭菜，加上熬製的美味湯頭，每到用餐時間都會大排長龍，是彰化的排隊名店，前總統蔡英文也曾前往品嘗過。

至於獲「2碗」的泉焢肉飯、阿三肉圓，也是排隊名店，泉焢肉飯更在第一屆「500碗」，獨以「7碗」奪魁，另阿三肉圓則在網路排名屢獲最佳人氣獎。