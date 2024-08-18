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台中梨山垃圾瀑布再現 今年一度失火

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
梨山曾有17處垃圾瀑布，7年前清除後，最近又出現3條新垃圾瀑布，年初還發生火警。圖／民眾提供
梨山曾有17處垃圾瀑布，7年前清除後，最近又出現3條新垃圾瀑布，年初還發生火警。圖／民眾提供

梨山好山好水，「垃圾瀑布」卻遭詬病。和平區公所7年前動員近700人次、耗時4月，清空17處垃圾瀑布，時隔7年又出現了。當地里長說，台7甲線路邊、部落周邊出現3條新的垃圾瀑布，今年春節還起火延燒10多天。

梨山里長賴盛功說，梨山垃圾無法即時處理，多年垃圾瀑布清除後，區公所設置圍籬、監視器，防止再被亂倒，但舊的消失了，新的又出現。今年春節，梨山民生巷1處垃圾瀑布起火，火勢延燒10天才撲滅。

當地居民說，民眾或移工把廢棄物丟在山谷，有的是果園用完的農業廢棄物；環保局曾在山上設垃圾箱，但清運趕不上丟的速度，垃圾箱周邊很快就變成垃圾山。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉說，清潔隊垃圾車主要行駛在台8線等主要道路，有些民眾住在偏遠山區，垃圾不易處理，有人會自己燒，有人就近丟山谷；前市長林佳龍2017年補助公所近500萬元，清理過垃圾瀑布。

和平區公所表示，已安排定期巡查，並豎立告示牌、圍籬及監視器，難防偷倒垃圾；將編預算再增設圍籬與監視器，防止垃圾濫倒，並加強宣導，違規者將開罰；今年已罰2件。

台中市環保局長陳宏益表示，市府不定期編列預算清理垃圾瀑布，在髒亂熱點與偏遠地區設置垃圾子車，供民眾丟棄垃圾，改變亂丟垃圾的習慣，才是根本解決方法。

梨山 環保局長 監視器

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