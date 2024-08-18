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台中梨山長出垃圾山…垃圾百岳變高 重達300公噸

聯合報／ 記者洪敬浤游振昇／台中報導
台中市和平區梨山垃圾轉運站用地不符，垃圾飄散、汙水疑汙染土壤、地下水，審計單位要求檢討。圖／翻攝自112年度台中市總決算審核報告
台中市和平區梨山垃圾轉運站用地不符，垃圾飄散、汙水疑汙染土壤、地下水，審計單位要求檢討。圖／翻攝自112年度台中市總決算審核報告

台灣「垃圾百岳」不只在各縣市的垃圾掩埋場，台中梨山也有一處垃圾轉運站加入垃圾百岳行列。台中市審計處指出，和平區公所長期租借福壽山農場作為垃圾轉運站，但該土地不符合農牧用地用途，今年起已不續租，若被收回將影響垃圾清運。

審計部稽查也發現，垃圾堆置高度超過圍籬，垃圾隨風飄，底層也無防護層，農藥瓶等廢棄物直接接觸土壤，疑汙染土壤、地下水，要求改善。

台中市環保局表示，921地震後梨山垃圾外運不易，目前該轉運站堆置垃圾300公噸，已支援清運；高山難覓環保設施用地，將爭取補助，改善轉運站圍籬、防護設施，長期將輔導委外處理廢棄物。和平區清潔隊表示，環保局支援清運每天40公噸，預計再2周垃圾高度可降到圍籬內。

立法院副院長江啟臣表示，以梨山為例，每日垃圾量6公噸，旅遊旺季達10公噸，年垃圾量2000公噸，大梨山交通受限，垃圾疏運難。

審計部表示，921地震後中橫公路中斷，和平區公所2002年7月起，向福壽山農場無償使用松嶺段1306平方公尺國有地，作為臨時垃圾接駁點與資源回收站；2019年2月改以年租金1763元承租迄今，該土地2004年10月被列為水質水量保護區，現場未依法處理。

審計部去年9月稽查，轉運站垃圾高度逾2公尺，圍籬高度約1.5公尺，廢棄物隨風飛散到周邊，和平區公所破壞原有水泥地基，向下開挖1.5至1.7公尺，廢棄物直接接觸土壤，其中包含廢農藥容器，廢液滲出恐汙染。

台中市審計處表示，該轉運中心不符合農牧用地使用，福壽山農場2024年起不再續租，目前以展期方式暫供使用，隨時會被收回；現場未設門禁，常有任意傾倒垃圾、不明液體情況，雨水滲入導致汙水滲出汙染。

台中市 廢棄物 梨山

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