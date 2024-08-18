環保葬比率低 彰縣府：持續宣導

政府推動環保葬，彰化縣有4處環保殯葬園區，但3處集中在南彰，南北分布不均。依內政部統計，彰化縣民環保葬、傳統殯葬比率為各縣市末段班，僅2.92%；縣府表示，彰化是農業縣，民眾觀念傳統「入土為安」，像宣導集中焚燒中元節金銀紙，民眾還是習慣拜完在門前燒化，將持續推廣。

統計顯示，各縣市環保葬與傳統殯葬的人數比率，六都仍領先，縣市部分前三名為新竹市23.34%最高，其次為花蓮縣、嘉義市，中部地區南投縣4.45%、苗栗縣4.16%、雲林縣3.68%，彰化縣僅2.92%，在全台各縣市居末段班，僅領先未滿0.5%的金門縣、基隆市。

彰化縣環保葬區分布在北彰和美、南彰埔鹽、埔心、社頭，南北分布不均；南彰溪湖鎮有意跟進，等簡易禮儀廳等設施完工後，可規畫啟用。基層表示，有需求才有供給，環保葬觀念在彰化逐漸興起，仍有待推廣，但溪湖同樣位於南彰，即使未來啟用，仍南北失衡。

彰化縣民政處表示，國人接受遺體火化比率高達98%，但彰化縣民觀念較保守，偏向傳統殯葬，縣府努力宣導多年，縣民接受度仍不高，將繼續宣導環保葬優點。

彰化縣埔心鄉2009年率全縣之先，推動設置環保葬區，成效頗佳，又首創全縣首處寵物環保葬區。前鄉長張乘瑜說，得不斷宣導和推廣，讓民眾了解環保葬好處，民眾最擔心身後「層層疊疊」的，埔心鄉公所讓往生者與大地融合，近幾年除縣民，也有外國人入葬。