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彰化家扶暑輔今結業 60童獲矽品員工12萬助學金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心暑期課輔安親班今結業，小朋友運用暑輔學到的知識玩闖關遊戲。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心暑期課輔安親班今結業，小朋友運用暑輔學到的知識玩闖關遊戲。記者簡慧珍／攝影

彰化家扶中心暑期課輔安親班今結業，102名表現優秀的國小家扶兒到和美鎮和東國小發表成果，矽品精密工業頒贈12萬元助學金給其中60名學童，期勉用功求學，長大後留在彰化貢獻家鄉產業。

彰化家扶在縣內有5個服務處，同時開辦暑期課輔安親班，今驗收學習成果，表現優異的家扶兒在17名返鄉服務大專生帶領下，展示過去7周學到的水資源環保、食農教育、科學教育、環境教育等知識。

矽品精密工業員工成立矽品家扶佰元俱樂部，每月捐款100元，已認養扶助150名家扶兒少，6年前開始捐贈扶幼專款和助學金，今矽品精密人力資源處經理徐美惠頒贈12萬元助學金給60名家扶兒，每人2千元。

她表示，矽品在和美鎮、二林鎮都有設廠，希望彰化人才留在家鄉服務，家扶小朋友要好好用功讀書，未來投身半導體產業，有機會成為矽品的一份子。

縣府參議柯呈枋、社會處副處長涂敏群、和美鎮長林庚壬及家扶後援團隊幹部多人到場，見證102名家扶兒分成五隊先表演才藝，再運用暑假學到的知識闖關，跟家扶主任王震光扮演的魔法師一起完成闖關獲得拼圖板，開啟百寶箱拿到獎品。

二年級家扶兒「小璇（化名）」原本排拒暑期課輔班，經大專生陪伴和輔導，今落落大方和同伴跳舞。曾當選家扶自強兒童的「阿凱（化名）」已讀大學，第一次擔任課輔大專生，指導家扶兒使用粗細吸管、保鮮膜、橡皮筋，運用樂器發聲原理自製卡組笛。今天小朋友吹卡組笛，阿凱很有成就感並表示，其實暑輔收穫最多的是他自己。

半導體 安親班 家扶中心 彰化

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