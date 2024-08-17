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恐龍迷哭了…彰化百果山探索樂園9月1日起停業 園方致歉曝原因
彰化縣百果山探索樂園號稱全台第一個恐龍主題樂園，今宣布9月1日停止對外開放；園方表示，近期受颱風、連續降雨和地震的影響，加上設備逐漸老化，決定提前半年結束營業，何時再開放有待評估。
彰化縣員林市百果山早年以種植眾多種類水果聞名，衍生水果蜜餞等相關特色產業，近年百果山走向休閒風，民間業者租地興建探索樂園，參山國家風景區管理處補助整建藤山步道、百果山遊憩區，旅遊一片欣欣向榮，但探索樂園因土地租約事先公告營運到今年底，讓許多親子十分不捨，今更宣布提前停止開放。
百果山探索樂園業者表示，臉書粉專公告因颱風、連續降雨和地震等影響，加上設備逐漸老化，決定營業至本月底，預計9月1日起停止對外開放，園方對此深感抱歉，若消費者持有未使用票券等相關問題，可私訊粉專小編，至於會不會重新營業還有待評估，若有任何新動向都會在粉專公告。
百果山探索樂園被稱為全台第一座恐龍主題樂園，園區有裸視3D體驗館、恐龍遊樂設施、恐龍玩沙池、仿真恐龍互動區，提前停止營業讓很多民眾意外和不捨，但親子不必擔心沒地方可玩，參山處斥資2350萬元進行彰化縣員林百果山風景區「喔熊遊憩區」第二期工程，在遊戲區重建3座全新溜滑梯，經參山處封閉並優化，近日完工後將重新開放。
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