恐龍迷哭了…彰化百果山探索樂園9月1日起停業 園方致歉曝原因

彰化縣百果山探索樂園號稱全台第一個恐龍主題樂園，今宣布9月1日停止對外開放；園方表示，近期受颱風、連續降雨和地震的影響，加上設備逐漸老化，決定提前半年結束營業，何時再開放有待評估。

彰化縣員林市百果山早年以種植眾多種類水果聞名，衍生水果蜜餞等相關特色產業，近年百果山走向休閒風，民間業者租地興建探索樂園，參山國家風景區管理處補助整建藤山步道、百果山遊憩區，旅遊一片欣欣向榮，但探索樂園因土地租約事先公告營運到今年底，讓許多親子十分不捨，今更宣布提前停止開放。

百果山探索樂園業者表示，臉書粉專公告因颱風、連續降雨和地震等影響，加上設備逐漸老化，決定營業至本月底，預計9月1日起停止對外開放，園方對此深感抱歉，若消費者持有未使用票券等相關問題，可私訊粉專小編，至於會不會重新營業還有待評估，若有任何新動向都會在粉專公告。