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清晨2點湧排隊人潮…順澤宮麟洋配冠軍帽夯、網拍一頂2800元 廟方說話了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣順澤宮分送「冠軍帽」，民眾沿著宮廟階梯排隊索取。記者簡慧珍／攝影
彰化縣順澤宮分送「冠軍帽」，民眾沿著宮廟階梯排隊索取。記者簡慧珍／攝影

羽球男雙「麟洋配」在本屆奧運為我國摘金，彰化縣埔鹽鄉順澤宮分享喜氣贈送「冠軍帽」，引起廣大迴響供不應求，決定追加3千頂帽子，廠商來不及製作，今、明兩天先送1500頂帽子，剩餘一半下個周休二日繼續送。

挪威三鐵好手伊登戴彰化縣埔鹽鄉順澤宮運動帽，連奪十冠，運動生涯一路長紅，順澤宮運動帽又被稱作冠軍帽。這次分享羽球男雙王齊麟李洋在本屆奧運得到金牌的喜氣，順澤宮製作印有羽球黃金男雙麟洋配、台灣NO.1的意象圖案冠軍帽，上個周休二日合計分為4個時段贈送信眾，第一天上午就掀起排隊熱潮，順澤宮臨時決定追加3千頂冠軍帽。

順澤宮冠軍帽被認為有主祀神明「上帝公」護持，能帶來好運，相當搶手，今清晨兩點多就有民眾在宮廟外排隊，由當地居民拔得頭籌，台北來的信眾約上午5點到達並排隊，順澤宮9點開始發送，10點前送完400頂帽子。

順澤宮主委魏信顧表示，農曆七月活動少，帽子工廠人手跟著減少，來不及趕製3千頂帽子，所以先交貨1500頂，順澤宮今、明兩天的上午9點和下午1點各送出400頂，明天相同時段各送350頂，另外1500頂冠軍帽下周送到，下周周休二日也是相同時段分送帽子。

魏信顧說，民眾憑身分證件領取冠軍帽，每人每次領取一頂，順澤宮送帽子沒強求信眾添香油，有民眾重複排隊領取，且網路已出現販售順澤宮麟洋配紀念帽，每頂2千元，希望民眾不要辜負「上帝公」美意，應把機會禮讓沒冠軍帽的人，更不要上網拍賣，把「上帝公」庇佑信眾的心意商品化。

據了解，順澤宮帽子已送出65萬頂，埔鹽鄉有一名消防志工曾與王齊麟、李洋同時當選第六十屆中華民國十大傑出青年，分享了順澤宮帽，先前因緣被重提，順澤宮順應信徒建議，製作麟洋配奪金的紀念帽分享喜氣，目前這款紀念帽網拍喊價一頂最高2800元。

彰化縣順澤宮分送「冠軍帽」，民眾登記索取，每人每次限領一頂帽子。記者簡慧珍／攝影
彰化縣順澤宮分送「冠軍帽」，民眾登記索取，每人每次限領一頂帽子。記者簡慧珍／攝影

奧運 李洋 王齊麟 運動 金牌 麟洋配

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