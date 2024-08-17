中元普渡紙錢餘燼淋濕再丟 避免復燃釀禍
中元節將至，台中市政府環境保護局今天發布新聞稿提醒民眾，焚燒紙錢後，應先用水淋濕餘燼，確認澆熄再打包丟棄到垃圾車，以免復燃釀禍。
環保局表示，燒完的金紙或香灰勿立即丟到垃圾桶，燃燒完的仙女棒也不要立即放回紙袋，應確實撲滅，以免在垃圾車內悶燒釀禍。
環保局為避免大量燃燒紙錢造成空氣污染，提供代燒金紙服務，民眾可事先向各區清潔隊預約，屆時由專車統一蒐集紙錢送到焚化廠焚燒。
環保局長陳宏益說，拜拜未必要燒金紙，凡事心誠則靈，兼顧信仰又環保。金紙餘燼、仙女棒等丟棄前要注意妥善處理，如果是高壓瓶罐、鋰電池及行動電源應交給資源回收車，以免受壓縮、磨擦而造成起火燃燒；滅火器、瓦斯桶應循逆向回收管道，請原購買店家回收處理。
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