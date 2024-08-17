彰化縣政府宣導20年 無奈環保葬成果還在末段班

政府推動環保葬，往生者與大地合而為一，彰化縣有四處環保葬區，縣民願意環保葬和傳統殯葬的比率是各縣市末段班；縣政府今表示，彰化是農業縣，民眾對殯葬觀念較傳統及保守，就像年年宣導集中焚燒中元節金銀紙，民眾還是習慣拜完就在門前燒化。

根據內政部統計資料顯示，各縣市環保葬與傳統殯葬的人數比率前三名，新竹市23.34%最優，其次依序為花蓮縣、嘉義市，中部地區的南投縣以4.45%占比最高，再來是苗栗4.16%、雲林縣3.68%，彰化縣2.92%，勝過占比未滿0.5%的金門縣與基隆市。

彰化縣環保葬區分布在北彰的和美鎮和南彰的埔鹽鄉、埔心鄉、社頭鄉，布建不均，目前溪湖鎮有意跟進，須待簡易禮儀廳等設施完工才能規畫啟用；有需求才有供給，可見環保葬觀念在彰化縣逐漸興起，但溪湖鎮位於南彰，環保葬區仍南北失衡。

彰化縣政府民政處表示，國人接受遺體火化且比率高達98%，可是縣民觀念較保守，偏向傳統殯葬，縣政府努力宣導20年，縣民接受度還是不高，縣政府會繼續宣導環保葬優點。

彰化縣埔心鄉2009年率全縣之先設置環保葬區和推動，因成效頗佳，又首創全縣第一處寵物環保葬區；前鄉長張乘瑜說，必須不斷宣導和推廣讓民眾了解環保葬的好處，另改進民眾擔憂「層層疊疊」葬在一起的缺點，埔心鄉公所讓往生者真的與大地融合，最近幾年不只縣民也有外國人入葬，只要凸顯環保葬優點就會逐漸被接受。