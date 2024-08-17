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彰化縣政府宣導20年 無奈環保葬成果還在末段班

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉環保葬的樹葬區乾淨整齊，常有團體參觀。圖／彰化社大提供
彰化縣埔心鄉環保葬的樹葬區乾淨整齊，常有團體參觀。圖／彰化社大提供

政府推動環保葬，往生者與大地合而為一，彰化縣有四處環保葬區，縣民願意環保葬和傳統殯葬的比率是各縣市末段班；縣政府今表示，彰化是農業縣，民眾對殯葬觀念較傳統及保守，就像年年宣導集中焚燒中元節金銀紙，民眾還是習慣拜完就在門前燒化。

根據內政部統計資料顯示，各縣市環保葬與傳統殯葬的人數比率前三名，新竹市23.34%最優，其次依序為花蓮縣、嘉義市，中部地區的南投縣以4.45%占比最高，再來是苗栗4.16%、雲林縣3.68%，彰化縣2.92%，勝過占比未滿0.5%的金門縣與基隆市。

彰化縣環保葬區分布在北彰的和美鎮和南彰的埔鹽鄉、埔心鄉、社頭鄉，布建不均，目前溪湖鎮有意跟進，須待簡易禮儀廳等設施完工才能規畫啟用；有需求才有供給，可見環保葬觀念在彰化縣逐漸興起，但溪湖鎮位於南彰，環保葬區仍南北失衡。

彰化縣政府民政處表示，國人接受遺體火化且比率高達98%，可是縣民觀念較保守，偏向傳統殯葬，縣政府努力宣導20年，縣民接受度還是不高，縣政府會繼續宣導環保葬優點。

彰化縣埔心鄉2009年率全縣之先設置環保葬區和推動，因成效頗佳，又首創全縣第一處寵物環保葬區；前鄉長張乘瑜說，必須不斷宣導和推廣讓民眾了解環保葬的好處，另改進民眾擔憂「層層疊疊」葬在一起的缺點，埔心鄉公所讓往生者真的與大地融合，最近幾年不只縣民也有外國人入葬，只要凸顯環保葬優點就會逐漸被接受。

彰化縣埔心鄉是全縣第一個成功推動環保葬，支持環保葬的縣民交付家屬跨鄉鎮市到彰化縣中心點埔心鄉做環保葬。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉是全縣第一個成功推動環保葬，支持環保葬的縣民交付家屬跨鄉鎮市到彰化縣中心點埔心鄉做環保葬。記者簡慧珍／攝影

彰化 往生者 樹葬

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