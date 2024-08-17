彰化青農訪新加坡智慧植物工廠 取經避天災農損

先前颱風凱米造成彰化嚴重農業損失。彰化縣長王惠美率團訪問新加坡智慧植物工廠，了解在無塵室種出安全、無農藥、無毒水耕蔬菜，隨團青農說，盼取經回彰化，避免天災農損。

彰化縣政府今天發布新聞稿表示，王惠美率團與彰化縣青農聯誼會、農會等前往新加坡，15日由駐新加坡台北代表處代表童振源協助，參訪智慧植物工廠新加坡元通綠能，由創辦人吳宇建博士接待及安排解說，隨團青農盼吸取新加坡智慧農業經驗，創造更多可能性。

王惠美表示，吳宇建是彰化縣秀水鄉子弟，開發全球領先技術有機水耕蔬果，並到新加坡開設全球首創智慧植物工廠，獲新加坡政府肯定且全球擁87張證照，透過專業與AI智慧科技，在數百坪工廠短時間種出無毒蔬菜，科技化可望解決氣候變遷造成糧食危機。

王惠美說，吳宇建從建築、科技業轉到經營植物工廠，事業非常成功，面對農地不多的新加坡，透過植物工廠增加食物自給自足；AI如何用在農業、生活，這裡是典範案例，感謝童振源協助安排、吳宇建知無不言，也期待未來吳宇建有機會返鄉彰化投資智慧農業。

訪問團參觀在無塵室水耕循環、立體種植環境下，翠綠蔬菜享受充足光源及專屬養液，數10種蔬果其中成長最快只需15天，王惠美說，植物工廠累積10多年經驗，種出安全、無農藥、無毒水耕蔬菜，使農業「不看天、不看地，只看科技」，避免天災造成農損。