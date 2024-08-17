不交國土功能分區圖 內政部拜會南投縣府求解套

國土計畫法國土功能分區畫設，引起縣市政府反彈，南投縣議會決議，中央未提出妥適方案前，暫不送內政部審議。內政部次長董建宏、國土管理署長吳欣修昨天拜會南投縣府，縣長許淑華提出希望中央盡速說明資源配套、土管審查標準。董建宏強調，會盡快回覆說明，也盼縣府將功能分區圖提交國土計畫審議會，共同討論解決。

為辦理國土功能分區畫設，南投縣舉辦52場公聽會，但民眾擔心國土計畫法實施後，未來農業發展、土地使用將大受限制。尤其，南投縣城鄉發展區只有3%、73.91%土地畫為國土保育地區，嚴重限縮南投產業發展。縣議會並提案，要求縣府向中央反映暫緩公告實施，功能分區畫設暫不送內政部審議。

昨天董建宏、吳欣修拜會縣府，縣長許淑華也和相關局處長反映地方意見。許淑華說，推動國土計畫，每個縣市情況不同，縣府也要為鄉親做主張，中央和縣府要努力向鄉親說明，這是共同目標，南投縣推動國土計畫遇到的問題，希望內政部能協助解決。

南投縣需要中央解決的問題，包括對觀光空間利用與發展；非都市土地開發許可申請案件審議，及銜接國土計畫問題；鄉村地區整體規劃，應說明資源配套措施，並訂土管審查標準等等。