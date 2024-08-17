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地方采風／南投埔里湧泉多 居民踏查全紀綠

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
埔里湧泉與民生息息相關，育英街湧泉清澈，居民現仍用來洗衣或灌溉。圖／文史工作者潘樵提供
埔里湧泉與民生息息相關，育英街湧泉清澈，居民現仍用來洗衣或灌溉。圖／文史工作者潘樵提供

南投埔里「出好水」湧泉資源豐富，文史工作者潘樵與在地生態解說團隊，針對全鎮79處湧泉田野調查，由暨南國際大學出版專書「山水之間覓湧泉」，留存紀錄湧泉地理、人文、生態，也供民眾查閱尋訪。

潘樵指出，埔里盆地地勢低，水脈匯聚，地下水資源豐沛，湧泉是其中一環，但不少泉區位居私有地，隨氣候、土地或產業型態變遷，發生劇變或消失，暨大科技學院透過USR計畫，支持在地展開田野調查。

潘樵調查過埔里湧泉，長年研究當地文史生態，經討論後，將埔里分為桃米坑、枇杷城、烏牛欄等11個區，踏查記錄79處湧泉點位，將32處特色湧泉彙整成冊。

潘樵表示，他與團隊成員歷經4年時間，全面實地調查鎮內湧泉分布，不僅記錄其地形、地勢、生態、交通等泉況條件，更訪談當地人文背景，像是用來釀酒的「天下第一泉」紹興酒泉、有「小西湖」之稱的鯉魚潭等，均源自湧泉。

埔里湧泉與民生息息相關，像在育英街、溪北橋、杷城排洪道及愛蘭台地等，均有洗衣坑、洗衣池，水質清澈，至今居民仍用來洗衣或灌溉；生態上，草湳濕地、錦生湧泉等更是纖紅蜻蜓、台灣白魚等珍稀瀕危物種的棲地。

暨大表示，透過潘樵及團隊實地調查與採訪，將自然地景的數據資料與人文歷史的訪談，以圖文真實呈現，校方也彙整資料，近期出版「山水之間覓湧泉－埔里地區湧泉全記錄」專書，記錄留存湧泉水文史實，民眾也能按圖索驥深入尋訪，為「埔里好水」留下調查紀錄。

團隊 埔里 文史工作者

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