中橫公路梨山往大禹嶺路斷 23日搶通

宜蘭、花蓮地震接力，中橫公路台8線97K榮興路段近日連續大雨地質脆弱，前天宜蘭地震後，公路局谷關工務段昨天凌晨2點，獲報該路段邊坡崩坍，加上昨天清晨花蓮地震，現場不斷落石，受損邊坡高約100公尺、長約120公尺，路基、護欄皆已受損，目前梨山往大禹嶺方向道路中斷，初估如無地震、降雨影響，預計8月23日恢復。

前天傍晚宜蘭規模5.7地震、昨天清晨花蓮規模6.3地震，顯著的有感劇烈搖晃，讓人膽戰心驚。中橫公路柔腸寸斷，谷關工務段表示，台8線97K榮興路段，原本就是高度風化的破碎岩坡，0403地震及大小餘震，加上連日降雨，以及宜蘭地震，導致邊坡崩坍。

工務段昨天凌晨2點獲報後，調派機具到現場，評估整體崩坍量大約1萬立方公尺，土石崩坍瞬間擊毀路基，加上昨天清晨的花蓮地震，得先清開堆積在原本路面的土石，才能評估路基修復時間；目前梨山通往大禹嶺道路中斷。

谷關段表示，如後續無持續降雨、地震等不利因素影響，預計在8月23日搶通，建議梨山居民有智慧卡者，可利用台8臨37線出入，遊客則改走台7甲線。

公路單位呼籲用路人，地震過後降雨不斷，山區道路容易發生坍方、落石，路況難以掌握，避免進入山區道路，多注意氣象資訊及道路管制訊息，事先規畫行程應變；可以下載「幸福公路App」，或是利用公路局智慧化省道即時資訊服務網，網址：https://168.thb.gov.tw。