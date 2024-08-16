中橫公路榮興段坍方預計8/23搶通 上梨山要改道
連續大雨加上地震，中橫公路97公里處榮興路段崩塌。谷關工務段今天指出，除路基受損，路上的巨石也需清除，預計8月23日搶通，梨山民眾可利用中橫便道出入，遊客改走宜蘭台7甲線。
連日大雨加上15日宜蘭地震後，中橫公路97公里處榮興路段發生崩坍。谷關工務段今天發布新聞稿，16日凌晨2時接獲通報，隨即調派機具前往搶通，早上清開局部堆積土石發現路基受損，最窄的路段僅剩不到2.5公尺，巨石、岩壁也落在道路上需要清除。
谷關工務段初估，如無持續降雨、地震等不利因素影響，預計在8月23日搶通，交通受影響的用路人，建議梨山居民有智慧卡者可利用中橫便道出入，遊客則請走台7甲線。
谷關工務段指出，中橫公路97公里榮興路段本就是高度風化的破碎岩坡，崩坍瞬間擊毀路基，評估後將向內削山，爭取通行空間。另外東端有巨石、山壁落在路上，現場受限空間、材料條件不佳，將採用機械裂解、人工裂解、擾動坡腳等方式，在怪手、人員安全狀況下排除巨石。
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