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清水國運中心完工又延到明年初 中市府：增設親子館設施

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中清水國民運動中心原訂民國113年完工，完工日期可能延期，地方民代質疑市府承諾跳票。圖／台中市議員楊典忠提供
台中清水國民運動中心原訂民國113年完工，完工日期可能延期，地方民代質疑市府承諾跳票。圖／台中市議員楊典忠提供

台中市清水國民運動中心原預定今年完工，至今還是裝設鷹架的工地，市議員楊典忠表示，「重大工程延宕」好像是台中海線揮之不去的夢魘，他要求市府應掌握工程進度，盡快讓清水國民運動中心開幕啟用。

台中市建設局說明，清水國民暨兒童運中心已於3月14日上梁完成結構體，因應在地親子遊憩需求，經社會局評估須再增設親子館設施；另運動局考量極端氣候因素，亦須增設水井，因此增加工程項目及經費，依契約規定給予廠商合理工期；建設局指出，全案預計於2025年上半年完工。

楊典忠表示，清水國民運動中心是台中市長盧秀燕上任後，2020年追加預算4億7千萬元，2022年1月開工的海線重大工程，當時原定完工日期是今年4月21日，後來改為7月30日，後經詢問才知道又改到明年初，目前正在做工程變更，將增加親子館與新鑿深水井，2021年在港區藝術中心舉行促參公聽會，至今招商作業也未完成。

楊典忠說，清水國民運動中心有海線民眾等待已久的室內運動設施與游泳池，但是工程一再延後，一直在考驗清水民眾的耐性，他要求市府應掌握工程進度，盡快讓清水國民運動中心開幕啟用。

楊典忠表示，清水國民運動中心原本是清水運動公園，在前市長胡志強任內編列2億元工程，但一直遲遲未能開工，後來盧秀燕市長上任後，追加預算4億7千萬元，完工日期一改再改，原本預計7月30日完工，但現在已經8月中旬，現場還是鷹架與圍籬，除新增工程外，還有內部裝修、景觀植栽工程。

楊典忠說，清水國民運動中心追加預算與延宕工程，是台中市政府公共工程的冰山一角，明知道這是清水民眾殷切期待10多年的工程，沒想到還是工期一延再延，影響社會觀感。

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