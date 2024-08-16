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25萬噸垃圾山！許淑華帶隊參觀焚化爐 9月公布南投設置地點

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華帶領鄉鎮市民代表參觀烏日垃圾回收處理廠，爭取民意支持興建焚化廠，解決南投垃圾處理問題。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華帶領鄉鎮市民代表參觀烏日垃圾回收處理廠，爭取民意支持興建焚化廠，解決南投垃圾處理問題。圖／南投縣政府提供

南投縣垃圾堆置量高達25萬噸，全靠外縣市幫忙焚化處理。但垃圾危機迫在眉睫，南投縣政府安排村里長、鄉鎮市民代表到外縣市參觀垃圾資源回收廠，爭取民意支持興建垃圾焚化廠，預計8月底或9月初公布焚化廠設置地點，最快6年後完工啟用。

南投縣政府15日帶領鄉鎮市民代表，到台中市烏日區參觀垃圾資源回收廠，許淑華全程陪同。許淑華說，垃圾困擾南投縣20多年，感謝台中等縣市政府幫忙處理，然而全縣垃圾堆置量高達20多萬噸，南投縣還是需要自有垃圾焚化廠，才能徹底消化全縣垃圾。

南投縣議員不分黨派，也達成共識，支持南投縣政府興建新型垃圾焚化廠，但首先需取得民意支持，為了讓縣民瞭解垃圾處理的最新技術，南投縣政府4月起邀縣議會議員參觀苗栗縣垃圾焚化廠。7月邀請村里長參訪烏日垃圾資源回收廠後，昨天也邀各鄉鎮市民代表到烏日參觀，讓大家對垃圾處理技術有更清楚的認識。

許淑華說，台中烏日垃圾處理廠已經運作20年，每日垃圾處理量900公噸，每年發電量可供20萬戶一個月的用電需求，一年賣電給台電收入有3.6億元，並回饋烏日區居民水電費補助、地方建設、關懷慰問金、溫水游泳池等。

南投興建新的垃圾處理廠，設備、技術會更好，除徹底解決垃圾問題，還能帶來發電收入，並回饋在地鄉親。

她說，南投縣垃圾處理問題迫在眉睫，也希望鄉鎮市長帶隊，透過自強活動，邀鄰長參訪垃圾資源回收廠，了解新的垃圾處理技術，取得縣民的共識，一起解決垃圾處理問題。

南投縣環保局表示，將以BOT方式興建新式焚化爐，預計8月底到9月初就會宣布選址地點，從民意溝通、土地變更到興建，預估6年才能完工啟用。

南投縣政府帶領民代、村里長參觀垃圾焚化廠，將在居民同意下，興建南投縣垃圾焚化廠。圖／南投縣政府提供
南投縣政府帶領民代、村里長參觀垃圾焚化廠，將在居民同意下，興建南投縣垃圾焚化廠。圖／南投縣政府提供

南投縣 許淑華 資源回收

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