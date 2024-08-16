快訊

中共火箭飛越台灣防空識別區 國防部公布路徑

王惠美推廣彰化旅遊 與新加坡旅行業協會簽MOU

中央社／ 彰化16日電
彰化縣長王惠美。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美。圖／彰化縣政府提供

彰縣府今天在駐新加坡代表童振源見證下，和新加坡旅行業協會簽訂合作備忘錄；彰化縣長王惠美說，期盼藉此擴大雙方合作，提供遊客優質旅遊服務，把彰化推薦給新加坡友人。

彰化縣長王惠美前往新加坡參訪，今天在駐新加坡代表童振源見證下，王惠美代表彰化縣政府，與新加坡「新加坡旅行業協會」主席呂汶駿簽訂旅遊合作備忘錄（MOU），彰化縣旅遊產業協會由理事長黃昱哲與「大通旅遊」總經理陳斌代表簽訂旅遊合作備忘錄，另王惠美也前往參觀彰縣設在新加坡大型旅遊展的攤位。

彰縣府發布新聞指出，王惠美致詞時說，依觀光署問卷調查，發現新加坡旅客喜歡DIY、休閒、登山、親子活動及農場等體驗，彰化有15間觀光工廠、26間休閒農場、8條旅行步道，非常適合新加坡民眾來彰化遊玩，縣府也會加強雙語標示等服務，讓國際遊客更加方便，吸引更多背包客來到彰化。

童振源表示，去年新加坡到台灣人數高達46萬人次，可見新加坡朋友相當喜歡台灣，很多都是自由行，以彰化來說，有悠久歷史文化，有美食小吃、地方名產，有豐富的水果農特產，彰化也有美好風光、人文風情，他樂見雙方合作，未來一定可吸引更多新加坡旅客前往，感謝王惠美帶領大家共同促成合作協議。

新加坡全國旅行社協會（NATAS）是旅遊行業領導組織，代表著新加坡的旅遊業，每年NATAS主辦2次新加坡大型旅遊展，每次展覽都吸引至少超過10萬人次參加；協會主席呂汶駿表示，日後將加強與旅行業者溝通，將更多的彰化旅遊資訊帶給遊客，運用旅遊展宣傳，是最有效的行銷方式，讓遊客更加了解彰化魅力遊程。

新加坡 王惠美

延伸閱讀

王惠美訪星推廣旅遊獲突破 簽訂旅遊合作備忘錄

王惠美參訪新加坡萬春商行 尋求彰化農產品打進星馬市場

彰化5幢長照衛福大樓補助款未核定 賴清德：一關卡一關來過

王惠美率團訪韓國首爾...女議長點名彰化這美食 韓國人很愛

相關新聞

中市籌設捷工局 拚藍線動工10年完工

台中市、桃園市捷運建設陸續推展，台中市目前營運綠線，藍線、橘線兩大交通動脈推動中，台中市長盧秀燕昨說，中市府籌設捷運工程...

25萬噸垃圾山！許淑華帶隊參觀焚化爐 9月公布南投設置地點

南投縣垃圾堆置量高達25萬噸，全靠外縣市幫忙焚化處理。但垃圾危機迫在眉睫，南投縣政府安排村里長、鄉鎮市民代表到外縣市參觀...

王惠美訪星推廣旅遊獲突破 簽訂旅遊合作備忘錄

彰化縣長王惠美率團到新加坡參訪，推廣彰化觀光旅遊獲得突破，除昨天在台灣駐新加坡代表童振源見證下，與新加坡「新加坡旅行業協...

偷排廢水造成大量泡沫 南投人嘲諷：工業區美到冒泡？

南投市南崗工業區內平山坑大排水溝，昨晚冒出大量白色泡沫，居民發現後拍照嘲諷「排水溝美到都冒泡泡」，南投縣環保局接獲檢舉，...

彰化傳統養雞場難轉型 業者指出最新原因是綁約20年

近年入冬到春節，蛋價起伏不斷甚至上演缺蛋危機，彰化縣是產蛋大縣，養雞產業攸關全台雞蛋供應穩定性，縣政府輔導舊雞場改善設備...

南投南崗工業區大排泡泡水又現蹤 縣府追污染源

南投市南崗工業區平山坑大排水溝7月出現泡泡水，昨天又浮現大量白色泡沫，民眾懷疑有人偷排廢水因而向縣府檢舉。環保局表示，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。