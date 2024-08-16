王惠美訪星推廣旅遊獲突破 簽訂旅遊合作備忘錄

彰化縣長王惠美率團到新加坡參訪，推廣彰化觀光旅遊獲得突破，除昨天在台灣駐新加坡代表童振源見證下，與新加坡「新加坡旅行業協會(NATAS)」主席呂汶駿代表簽訂旅遊合作備忘錄外，今天上午還參加「2024年新加坡秋季旅展」台灣館開幕，力推彰化的魅力旅遊。

王惠美表示，依據觀光署問卷調查，發現新加坡旅客喜歡DIY、休閒、登山、親子活動、農場等體驗。彰化有15個觀光工廠、26個休閒農場、8條的旅行步道，非常適合新加坡民眾來彰化遊玩，縣府會加強雙語標示等服務，讓國際遊客更加方便，可以吸引更多背包客來到彰化。

王惠美說，彰化有好山好水、景色宜人，有美食小吃，有大家耳熟能詳的鹿港小鎮，還有田尾公路花園、打卡景點白色海豚屋、溪州羊肉爐大道、芳苑海空步道等景點，還有全台僅有的扇形車庫、台灣玻璃廟、海牛採蚵文化，邀請大家來體驗彰化獨特的魅力。

駐新加坡代表童振源於簽約時表示，這次雙方簽訂觀光合作備忘錄，是很重要的時刻，去年，新加坡到台灣的人數高達46萬人次，可見新加坡朋友相當喜歡台灣，很多都是自由行，彰化有美好風光、人文風情，相信這次的簽署，樂見雙方合作，未來一定可以吸引更多新加坡的朋友前往彰化旅遊。