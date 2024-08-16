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草屯手工藝產業園區 2025年8月整體完工

中央社／ 南投16日電

草屯手工藝產業園區整體開發工程已近6成，南投縣政府今天舉行園區服務中心動土典禮，規劃建3層樓綠建築，1、2樓提供社區及老人會使用，預計2025年8月底整體開發完工啟用。

園區規劃面積13.94公頃，可售地面積約8.79公頃，可引進產業包含木竹、金屬與食品等製造業及觀光工廠。

南投縣長許淑華表示，園區招商順利，約25家廠商投資設廠，預估可增加約1200名就業人口，創造經濟效益與產值約新台幣25億元，帶動草屯地區整體經濟。

她說，園區周邊將建青年住宅、親子共融公園及國民運動中心等，區位優勢良好，可吸引年輕人進駐就業定居，加乘草屯未來發展。

投縣府建設處表示，草屯手工藝產業園區將以中正路為聯外道路，往東接永安路及交流道引道進國道6號，往西銜接到國道3號草屯交流道。

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