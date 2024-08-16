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偷排廢水造成大量泡沫 南投人嘲諷：工業區美到冒泡？
南投市南崗工業區內平山坑大排水溝，昨晚冒出大量白色泡沫，居民發現後拍照嘲諷「排水溝美到都冒泡泡」，南投縣環保局接獲檢舉，立刻派員到平山坑大排採樣稽查，白色泡沫初步研判應是清潔劑，無立即危害，將依水汙染防治法追查汙染源，對業者開罰。
南崗工業區居民表示，廠商偷排廢水在工業區存在已久，尤其是下雨天，廢水偷排到大排後就隨雨水流到貓羅溪，追查不易。最近南投午後經常大雨，偷排廢水情況也更嚴重，昨晚又有業者偷排廢水，如果不是產生白色泡沫，讓大排如同泡泡河，可能也無人發現。
吳姓居民說，發現工廠偷排廢水後，雖然環保局會稽查採樣，但最後不了了之，讓工業區和周邊居民無可奈何。
有民眾將平山坑大排出現白色泡沫，貼在臉書社群南投人聊天室2.0，引起網友熱烈討論，縣議員吳棋楠、簡千翔、林儒暘也留言關切，並表示將在議會提案要求環保局徹底追查下雨天偷排廢水的工廠，務必揪出汙染源。
南投縣環保局表示，接獲平山坑大排出現白色泡沫後，立即會同南崗工業區服務中心到場稽查，初步研判白色泡沫是清潔劑產生，並無立即危害，環保局也會調閱監視器，追查白色泡沫來源，找出排放工廠。
環保局表示，依照水汙染防治法工廠廢水未經處理就任意排放，不論是否造成汙染，最重可處300萬元以下罰鍰，並限期改善，否則可依次開罰。違規情節重大者，可要求停工、停業，甚至勒令歇業。
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