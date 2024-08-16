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彰化傳統養雞場難轉型 業者指出最新原因是綁約20年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣傳統養雞場是現化代養雞場的六倍，縣政府鼓勵升級。記者簡慧珍／攝影
彰化縣傳統養雞場是現化代養雞場的六倍，縣政府鼓勵升級。記者簡慧珍／攝影

近年入冬到春節，蛋價起伏不斷甚至上演缺蛋危機，彰化縣是產蛋大縣，養雞產業攸關全台雞蛋供應穩定性，縣政府輔導舊雞場改善設備或改建現代化雞舍，到目前約130場升級，780場維持傳統；養雞農民今指出，無法現代化原因很多，最新原因是綁光電，至少維持傳統飼養20年。

農業部統計資料顯示，截至去年底，全國飼養家禽前三名依序是彰化縣、屏東縣、雲林縣，彰化縣在養3146萬隻，遙遙領先屏東縣1823萬隻、雲縣1569萬隻，彰化縣政府統計蛋雞占2千萬隻，年產35億顆雞蛋，全國每兩顆雞蛋就有一顆來自彰化縣。

近年禽流感在地化，入冬到春節禽流感發威，彰化縣蛋雞場受疫情影響即減產，帶動整體蛋價上揚，彰化縣審計室認為彰化縣蛋雞場數量及產蛋量均居全國首位，應做好有效列管禽舍種類及飼養方式，依縣政府目前作法，允宜研議強化系統管理及善用橫向資源，以落實禽舍生物安全管制來穩定雞蛋供給量。

彰化縣政府農業處表示，依據彰化縣新設置畜牧場管理自治條例規定，飼養蛋雞或白色肉雞場及鵪鶉場，應建造水濂或其他相同功能密閉式雞舍，排風口處要設置除臭設施，因彰化縣雞蛋年生產量已達生產目標，自2020年起公告禁止新設置蛋雞場申請，但為強化產業發展，縣政府執行中央政策輔導舊場改建為水濂密閉式禽舍，適度擴大飼養規模。

縣政府農業處統計，縣內傳統雞舍780場，高床22場，水簾密閉式約108場。彰化縣養雞場集中二林、芳苑、大城鄉鎮，當地有些雞農表示，密閉式飼養一旦有蛋雞染疫就全場覆沒，傳統飼養打開圍簾，有蛋雞染疫就移走鄰近一排的雞形成隔離空間，疫情不至於擴散全場。

號稱五星級密閉式養雞的蛋農陳秋池指出，除了現在建築成本高漲，4萬隻雞的現代化雞舍要耗費4千萬建造、年輕人不願接手傳統養雞場出現人力斷層、政府不重視本土雞蛋產業，只要缺蛋就靠進口平抑蛋價，另一個新興原因越來越多傳統養雞場屋頂裝置太陽能光電板，綁約20年，無法升級現代化雞舍。

屏東縣 雞蛋

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