南投南崗工業區大排泡泡水又現蹤 縣府追污染源

南投市南崗工業區平山坑大排水溝7月出現泡泡水，昨天又浮現大量白色泡沫，民眾懷疑有人偷排廢水因而向縣府檢舉。環保局表示，目前尚未找到行為人，將持續追查。

網友昨天在臉書（Facebook）社團「南投人聊天室2.0」發文，指南崗工業區的排水溝「美到都冒泡泡了」，引起網友熱議，同時也有多名議員留言表示已向環保局反映。

南投縣環保局今天接受中央社記者電訪時說，昨天傍晚約5時接獲民眾陳情，立即派員前往現場勘查，確實發現有泡沫，上游有殘留痕跡，目前已針對周邊可疑對象進行調查，會持續追查污染來源。

環保局提醒，廢水若未依規定處理就任意排放，可依水污染防治法告發，最重可裁罰新台幣300萬元。