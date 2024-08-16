南投南崗工業區大排泡泡水又現蹤 縣府追污染源
南投市南崗工業區平山坑大排水溝7月出現泡泡水，昨天又浮現大量白色泡沫，民眾懷疑有人偷排廢水因而向縣府檢舉。環保局表示，目前尚未找到行為人，將持續追查。
網友昨天在臉書（Facebook）社團「南投人聊天室2.0」發文，指南崗工業區的排水溝「美到都冒泡泡了」，引起網友熱議，同時也有多名議員留言表示已向環保局反映。
南投縣環保局今天接受中央社記者電訪時說，昨天傍晚約5時接獲民眾陳情，立即派員前往現場勘查，確實發現有泡沫，上游有殘留痕跡，目前已針對周邊可疑對象進行調查，會持續追查污染來源。
環保局提醒，廢水若未依規定處理就任意排放，可依水污染防治法告發，最重可裁罰新台幣300萬元。
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