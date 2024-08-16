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彰化「觀光雙珠」16格電動汽車充電車位都在鹿港 田尾也要設置
彰化縣政府發布去年大數據統計，鹿港鎮、田尾鄉的旅遊人次排名全縣第一和第二，鹿港鎮在路外公共場車場設置16格電動汽車充電專用停車位，迎接城市永續及觀光便利時代，田尾鄉付之闕如；田尾鄉公所今表示，已規劃8格充電專用停車位，可望年底前啟用。
截至去年底，彰化縣24處路外公有公共停車場，設置2741個停車格，其中電動汽車充電專用停車位占37格，縣治所在地的彰化市數量最多，有18格，其次觀光旅遊熱門景點鹿港鎮，16格電動汽車充電專用停車位都在彰化縣旅遊服務中心，近年舉辦各項活動力拚觀光旅遊產業的員林市設置3格。
根據電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法規定，公有路外公共停車場依轄區內公有路外停車場的小型車停車位總數，設置百分之二以上的電動汽車充電專用停車位及其充電設施，彰化縣明顯不足，彰化縣審計室糾正並要求研謀改善，以達成淨零轉型目標。
審計資料未提到彰化市、員林市與鹿港鎮以外的鄉鎮，但縣政府發布大數據統計2023年到訪彰化縣總人次3727萬2638人次，鹿港老街周邊遊客全縣最多，達1778萬5137人次，其次田尾公路花園及周邊花市有855萬2898人次，縣長王惠美也常說鹿港和田尾是彰化觀光旅遊「雙明珠」，因鹿港鎮配合城市永續及觀光便利時代來臨，已設16格電動汽車充電專用停車位，旅遊熱點田尾鄉的進度受關切。
鄉公所今表示，田尾鄉很重視觀光旅遊和永續發展，已規劃在第一停車場設置8格電動汽車充電專用停車位，因車位必須申請專用停車證，經過鑑界釐清車位邊界後正進行變更停車證程序，可望年底前辦妥和啟用，屆時田尾鄉可提供完善停車服務給駕駛電動車的民眾。
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