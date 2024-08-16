路口車禍多 台中民代爭取大甲、大安兩處路口增設號誌

台中市大安區南安路和南埔路是通往鄰近台61線西濱快速道路的交通要道，交通量大，常發生交通事故，台中市議員施志昌接獲里長及里民反映建議裝設閃黃燈，協調爭取40萬新增號誌；大安港路也爭取50萬元新設號誌，各單位今天會勘，預計今年10月啟用。

施志昌表示，依現行法規，在路口設置閃黃燈需考量車流量和交通事故數據，在大安區南安路與南埔路的路口的交通事故頻傳，因外地車輛到聚落中或是為了參加活動到南埔運動公園及壘球場，不熟悉路況常造成交通意外，裝設閃黃燈將有效提醒用路人減速慢行，提高警覺性，減少事故發生；大甲區的武曲里大安港路的337巷口，他也成功爭取設立紅綠燈改善交通問題。

南埔里里長林恭表示，南埔路路面較為狹窄，南安路則相對筆直且車速較快，這些因素導致路口頻繁發生汽機車碰撞事故。