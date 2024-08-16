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路口車禍多 台中民代爭取大甲、大安兩處路口增設號誌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌今天和相關單位會勘二處路口，要增設號誌，確保交通安全。圖／市議員施志昌提供
台中市議員施志昌今天和相關單位會勘二處路口，要增設號誌，確保交通安全。圖／市議員施志昌提供

台中市大安區南安路和南埔路是通往鄰近台61線西濱快速道路的交通要道，交通量大，常發生交通事故，台中市議員施志昌接獲里長及里民反映建議裝設閃黃燈，協調爭取40萬新增號誌；大安港路也爭取50萬元新設號誌，各單位今天會勘，預計今年10月啟用。

施志昌表示，依現行法規，在路口設置閃黃燈需考量車流量和交通事故數據，在大安區南安路與南埔路的路口的交通事故頻傳，因外地車輛到聚落中或是為了參加活動到南埔運動公園及壘球場，不熟悉路況常造成交通意外，裝設閃黃燈將有效提醒用路人減速慢行，提高警覺性，減少事故發生；大甲區的武曲里大安港路的337巷口，他也成功爭取設立紅綠燈改善交通問題。

南埔里里長林恭表示，南埔路路面較為狹窄，南安路則相對筆直且車速較快，這些因素導致路口頻繁發生汽機車碰撞事故。

台中市政府交通局股長王建發表示，已在南埔與大安港路新設號誌，經費共約90萬元，南埔部分將在二周內完成土建和立桿作業，並向台電申請用電，大安港路的則已完成立桿正在申請用電，兩處皆預計10月啟用。

台中市議員施志昌今天和相關單位會勘二處路口，要增設號誌，確保交通安全。圖／市議員施志昌提供
台中市議員施志昌今天和相關單位會勘二處路口，要增設號誌，確保交通安全。圖／市議員施志昌提供

交通事故 台中市 施志昌

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