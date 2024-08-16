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影／中橫公路97K榮興路連日降雨又地震 邊坡崩坍搶通中
中橫公路台8線97K榮興路段近日連續大雨，昨天宜蘭地震後，公路局谷關工務段今天凌晨2點接獲通報該路段有邊坡崩坍，調派機具搶通，現場不斷落石，受損邊坡約100公尺高、120公尺長，且路基、護欄皆已受損，目前梨山往大禹嶺方向阻斷，谷關段請用路人預先規畫行程。
谷關段表示，台8線97K榮興路段原本就是高度風化的破碎岩坡，歷經近來0403地震及大小餘震，且連日降雨導致邊坡崩坍，經工務段評估整體崩坍量大約1萬立方公尺，且崩坍瞬間擊毀路基，現正清開堆積土石才能評估路基修復時間。
公路單位呼籲用路人，地震過後降雨不斷，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路，請注意氣象資訊及道路通阻管制訊息，事先規劃行程預作應變準備，並可利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊道路管制訊息，預先規劃行程及相關應變措施。
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