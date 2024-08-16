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不忌諱！鬼月也「送肉粽」彰化市17日晚送煞路線曝光

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「送肉粽」抵達海邊時，會由法師拿活鴨來「壓煞」，最後再把草人等火化，鋸下來的支撐物則送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，會由法師拿活鴨來「壓煞」，最後再把草人等火化，鋸下來的支撐物則送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供

七月鬼月「諸事不宜」，但彰化市明天（17日）晚間9時30分到11時30分，卻有一場「送肉粽」科儀，喪家所在的彰化市介壽里長在網路公告這個訊息，祭改地點在大學路，眾所關切的送煞路線是從介壽里活動中心前，轉中興路上寶山路接139線道，呼籲沿途民眾盡量避開。

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。不過，這原是彰化沿海的習俗，最近幾年已盛行到內陸及其他縣市。

過去甚少傳出在鬼月期間辦「送肉粽」，不過，彰化市古夷里去年鬼月期間，也曾辦過一場，當時也引發討論，沒想到今年鬼月，彰化市日前再傳出一名男子在大學路尋短，明晚將有送肉粽科儀，但地方人士表示，仍應尊重喪家安定人心的用意。

地方人士表示，依喪宅地點，明晚送煞路線應該是沿大埔截水溝護岸道路送到海邊，是比較適當的路線，可能是因大埔截水溝正在辦理沿岸道路拓寬工程，無法通行，又無法進入市區道路，才會沿寶山路、139線，再轉往海邊。

鬼月期間，依傳統是不辦「送肉粽」科儀，曾主持40多場「送肉粽」科儀的資深法師顏文讚說，他從來沒在鬼月接過「送肉粽」科儀，因為根本就沒有喪家會選在鬼月「送肉粽」。如果非辦不可，主持的法師必須格外慎重，要備齊相關的科儀配備，以防止突發狀況發生，一般民眾如果在鬼月遇到「送肉粽」科儀，更要避開。

顏文讚說，「送肉粽」既有公告時間與路線，民眾就盡量迴避，沿途住戶緊閉門窗，但如果必須參與儀式，過程中，建議口裡含著一顆未剖開的檳榔青，待儀式結束就吐掉。如果中途遇到送肉粽，則隨手摘下路邊青草或樹葉捏在手裡，待送肉粽隊伍通過後，再丟掉，這就是「一青破三煞」的道理。

民俗專家廖大乙表示，在鬼月期間，諸事不宜，一般大廟都是「息鼓封鐘」，為的是不驚動鬼魂，如今竟然鬼月還辦「送肉粽」科儀，難免「鬼魂跟回來」，至於一般民眾則不要白目，能避就避開，以免招惹到鬼魂，尤其是屬牛、羊者更是要盡量避開。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

「送肉粽」抵達海邊時，由法師拿掃把去煞氣，最後再把草人等東西火化，而鋸下來的支撐物送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，由法師拿掃把去煞氣，最後再把草人等東西火化，而鋸下來的支撐物送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
彰化市明天晚間9時30分起，有一場「送肉粽」科儀，喪家所在的彰化市介壽里長在網路公告這個訊息，送煞路線是從介壽里活動中心前，轉中興路上寶山路接139線道。圖／翻攝自網路
彰化市明天晚間9時30分起，有一場「送肉粽」科儀，喪家所在的彰化市介壽里長在網路公告這個訊息，送煞路線是從介壽里活動中心前，轉中興路上寶山路接139線道。圖／翻攝自網路

彰化 送肉粽 鬼月

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