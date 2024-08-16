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輔導露營場合法化 投縣府辦說明會

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣觀光處舉辦露營場輔導說明會，讓業者瞭解相關法規，改善場地設施，讓露營場盡早合法。圖／南投縣政府提供
南投縣觀光處舉辦露營場輔導說明會，讓業者瞭解相關法規，改善場地設施，讓露營場盡早合法。圖／南投縣政府提供

南投縣露營場超過400家，但牽涉法規和申請程序複雜，想要合法化難度高。南投縣政府去年輔導200家露營場，已有65家申請露營場土地使用容許，14日起在全縣舉辦3場輔導說明會，讓業者了解申請流程，加速合法化，提供安全完善的露營場地。

陳姓業者說，露營是親近大自然戶外活動，業者也願意配合政策，讓露營場合法化，但觀光署「露營場管理要點」場地就牽涉農牧、林業用地，還有農業、消防、建設、環保法規，申請程序複雜，都讓露營場合法化步伐緩慢。

南投縣觀光處表示，前年7月20日內政部公布「非都市土地使用管制規則」，縣府便成立「南投縣露營場聯合管理輔導團隊」，去年在埔里、竹山、國姓、仁愛、信義舉辦5場說明會，邀水保技師、地政士、觀光專家及縣府各單位提供諮詢。

觀光處去年輔導200多家露營場，輔導團隊到露營場協助丈量、釐清土地範圍、土地現況分析及資料建檔，並提出改善方向，已有65家申請露營場土地使用容許。

今年中央修法放寬露營場設施高度及允許設置聯絡通道，法規更趨完善，觀光處前天在埔里天水蓮大飯店舉辦輔導說明會，上百名業者踴躍出席提問。

觀光處表示，8月22日在竹山鎮公所、30日在信義鄉公所還各有一場說明會，希望透過輔導與會勘，協助業者解決申請的問題、改善設施，讓露營場地早日合法完善。

南投縣 埔里 露營

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