加強通學安全 彰化永靖擬拆人行陸橋

中央消除行人地獄，推動「永續提升人行安全計畫」，彰化縣永靖鄉獲補助2200萬元，計畫拆除永靖國小人行天橋並拓寬通學步道，鄉代會認為，為了學童通學安全拆人行陸橋很奇怪，希望鄉公所舉辦說明會廣納民意再決定。永靖鄉公所強調，鄉代會可先通過墊付款，再討論拆除陸橋與否。

彰化永靖國小大門面對台一線，交通車水馬龍，家長接送屢現人車爭道，鄉公所透過立委陳素月等民代爭取中央計畫補助獲2200萬元，補助墊付案提交到鄉代會審議，傳出遭「杯葛」。

永靖鄉長魏碩衛說，永靖國小面台一線圍牆將退縮作為拓寬通學步道用地，校內建接送車道，加開南面車輛出口等，拆除陸橋，視野寬闊可減少交通事故發生；鄉公所爭取經費不易，人行天橋是否拆除有討論空間，希望鄉代會先通過補助墊付案，以免補助款被中央取消。

「鄉代會絕沒杯葛，而是希望鄉公所先舉辦說明會聽取廣大民意，鄉代會再審查補助墊付款。」鄉代會主席林致安說，10多年前有學生過台一線車禍死亡，才由地方人士出資建造該天橋，現在拆除沒問捐贈者看法，也很怪。代表會會通過墊付案，也希望鄉長說到做到，舉辦說明會。

另，新竹市南寮國小人行天橋因使用率不高，加上建造超過40年，長期占據路側，易造成駕駛視線死角，無障礙者使用上也極不友善，新竹市政府與校方經評估後，決定於20日動工拆除走入歷史。同時配合「南寮國小通學步道建置工程」，將重新規畫校園周邊通學步道動線，提升步行安全。