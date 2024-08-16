聽新聞
test
0:00 / 0:00

加強通學安全 彰化永靖擬拆人行陸橋

聯合報／ 記者簡慧珍黃羿馨／連線報導
中央專案計畫消除「行人地獄」，彰化縣永靖鄉獲補助2200萬元改善永靖國小學生的通學安全，將拆除台一線人行陸橋，引起地方討論。記者簡慧珍／攝影
中央專案計畫消除「行人地獄」，彰化縣永靖鄉獲補助2200萬元改善永靖國小學生的通學安全，將拆除台一線人行陸橋，引起地方討論。記者簡慧珍／攝影

中央消除行人地獄，推動「永續提升人行安全計畫」，彰化縣永靖鄉獲補助2200萬元，計畫拆除永靖國小人行天橋並拓寬通學步道，鄉代會認為，為了學童通學安全拆人行陸橋很奇怪，希望鄉公所舉辦說明會廣納民意再決定。永靖鄉公所強調，鄉代會可先通過墊付款，再討論拆除陸橋與否。

彰化永靖國小大門面對台一線，交通車水馬龍，家長接送屢現人車爭道，鄉公所透過立委陳素月等民代爭取中央計畫補助獲2200萬元，補助墊付案提交到鄉代會審議，傳出遭「杯葛」。

永靖鄉長魏碩衛說，永靖國小面台一線圍牆將退縮作為拓寬通學步道用地，校內建接送車道，加開南面車輛出口等，拆除陸橋，視野寬闊可減少交通事故發生；鄉公所爭取經費不易，人行天橋是否拆除有討論空間，希望鄉代會先通過補助墊付案，以免補助款被中央取消。

「鄉代會絕沒杯葛，而是希望鄉公所先舉辦說明會聽取廣大民意，鄉代會再審查補助墊付款。」鄉代會主席林致安說，10多年前有學生過台一線車禍死亡，才由地方人士出資建造該天橋，現在拆除沒問捐贈者看法，也很怪。代表會會通過墊付案，也希望鄉長說到做到，舉辦說明會。

另，新竹市南寮國小人行天橋因使用率不高，加上建造超過40年，長期占據路側，易造成駕駛視線死角，無障礙者使用上也極不友善，新竹市政府與校方經評估後，決定於20日動工拆除走入歷史。同時配合「南寮國小通學步道建置工程」，將重新規畫校園周邊通學步道動線，提升步行安全。

交通事故 行人地獄

延伸閱讀

高雄桌遊店外發生槍擊案 死者的妻子身分曝光

高市福東國小通學步道老舊 工務局耐用材料翻新鋪面

彰化田尾70個骨灰罎沒櫃位可安放 郷長親上火線說明

宜蘭南澳鄉代會要求國小出國應公布企業贊助 公所有難處

相關新聞

中市籌設捷工局 拚藍線動工10年完工

台中市、桃園市捷運建設陸續推展，台中市目前營運綠線，藍線、橘線兩大交通動脈推動中，台中市長盧秀燕昨說，中市府籌設捷運工程...

加強通學安全 彰化永靖擬拆人行陸橋

中央消除行人地獄，推動「永續提升人行安全計畫」，彰化縣永靖鄉獲補助2200萬元，計畫拆除永靖國小人行天橋並拓寬通學步道，...

輔導露營場合法化 投縣府辦說明會

南投縣露營場超過400家，但牽涉法規和申請程序複雜，想要合法化難度高。南投縣政府去年輔導200家露營場，已有65家申請露...

中元節更環保 南投37家宮廟紙錢集中燒、供品助弱勢

農曆7月各地舉辦中元普度法會，南投縣政府為減少焚燒紙錢，減少供品食物浪費，整理全縣37家宮廟舉辦法會資訊，方便民眾就近參...

彰化攜手新加坡超市推台灣農產節 星國人最愛這2樣蔬果

彰化縣政府與新加坡昇菘超市合作今天起舉辦台灣農產節，彰化縣長王惠美親自率團行銷彰化優鮮農產品，王惠美表示，彰化外銷到新加...

會勘潭子和大雅4所國中小改善校園環境 民代爭取中央補助

立委楊瓊瓔今天邀請教育部國教署和台中市教育局等單位，會勘潭子國中、僑忠國小、大雅國中、文雅國小等校，爭取老舊校舍改善、老...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。