中市籌設捷工局 拚藍線動工10年完工

台中市、桃園市捷運建設陸續推展，台中市目前營運綠線，藍線、橘線兩大交通動脈推動中，台中市長盧秀燕昨說，中市府籌設捷運工程局，中央已同意擴編員額，力拚明年成立。桃園市捷運工程局也因同步推動綠線、棕線和綠線延伸中壢和大溪等工程計畫，正積極招募專業人才投入。

中央今年核定台中第2條捷運藍線綜合規畫，捷運藍線全長24.8公里，總經費1615億，將與綠線在市府站交會。交通局指出，藍線基本設計修正後7月送交通部審查，預計中央核定基本設計報告書後可動工，盧秀燕曾說，盼藍線在自己任內開工，動工後預計10年完工。

中央今年1月也通過捷運綠線延伸大坑與彰化可行性研究報告書；另7月有條件通過橘線可行性報告，綠、藍與機場線路網基本架構已現雛形。

台中市長盧秀燕昨北上出席行政院院會，當面向行政院長卓榮泰致謝，同意中市府增加員額，得以成立捷運工程局。交通局長葉昭甫說，全案還要送議會審議，力拚明年可完成。目前公車捷運處有專辦捷運業務人力，與籌備捷工局雙邊進行。

桃園市近年捷運建設齊發，早在2018年就成立捷運工程局，主推桃園首條捷運綠線。市長張善政上任後，隨著綠線延伸中壢、棕線等兩條捷運路線核定，桃園捷運環狀路網藍圖也成型；另青埔線（青線）正辦理可行性研究、中壢平鎮線（橘線）可行性研究也於去年決標。

不過，捷工局也提及，捷運建設工作推進需要大量工程建築類的專業人才，目前約聘人員多半都是工程助理和工程技術師，但配合政策，約聘人員可能要縮減，目前希望有更多人加入公務員行列，或祭出每月5千元到8千元不等的重大工程加給，吸引其他單位人才投入。

捷工局指出，捷工局會務實審視工作量與應匹配的人力，在人力資源有限情況，設法精簡行政作業流程，或者將工程委由民間專業團隊管理監督，減輕大家負擔。