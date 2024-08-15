黑手牌蛋黃酥暖了家扶兒的心 他發願今年要做上萬個送弱勢機構

彰化縣福興鄉順興汽車老闆陳永聰疫情期間斜槓賣起蛋黃酥，不僅曾捐蛋黃酥給彰化家扶義賣，今年他發願要做1萬顆分享給縣內弱勢機構，今天帶著連夜趕製的2400顆蛋黃酥給彰化家扶兒享用，讓大家感受到滿滿的溫暖。

陳永聰喜歡做甜點，疫情期間開始斜槓賣起自製的蛋黃酥，2021年起連續二年中秋節他和家人共自製3900顆蛋黃酥給家扶中心共義賣了12萬元，做為家扶兒助學金，今年再次和家人一起製作2400顆蛋黃酥讓家扶兒享用。

陳永聰熱心公益，他也是十方功德行善團團長，陳永聰說，做公益是他的熱情，蛋黃酥是他的拿手好菜，將兩者結合，希望能為社會盡一份心力。今天到彰化家扶捐贈已經是第5站，他發願今年與家人共同親手自製1萬顆蛋黃酥關心弱勢群族，彰化家扶2400顆是獲贈最多的單位，這些孩子是我們的未來，希望透過這份小小的禮物，讓他們感受到社會的關懷。