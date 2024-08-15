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黑手牌蛋黃酥暖了家扶兒的心 他發願今年要做上萬個送弱勢機構

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣福興鄉順興汽車老闆陳永聰夫婦連夜趕製2400顆蛋黃酥給彰化家扶兒享用，讓大家感受到滿滿的溫暖。記者林宛諭／攝影
彰化縣福興鄉順興汽車老闆陳永聰夫婦連夜趕製2400顆蛋黃酥給彰化家扶兒享用，讓大家感受到滿滿的溫暖。記者林宛諭／攝影

彰化縣福興鄉順興汽車老闆陳永聰疫情期間斜槓賣起蛋黃酥，不僅曾捐蛋黃酥給彰化家扶義賣，今年他發願要做1萬顆分享給縣內弱勢機構，今天帶著連夜趕製的2400顆蛋黃酥給彰化家扶兒享用，讓大家感受到滿滿的溫暖。

陳永聰喜歡做甜點，疫情期間開始斜槓賣起自製的蛋黃酥，2021年起連續二年中秋節他和家人共自製3900顆蛋黃酥給家扶中心共義賣了12萬元，做為家扶兒助學金，今年再次和家人一起製作2400顆蛋黃酥讓家扶兒享用。

陳永聰熱心公益，他也是十方功德行善團團長，陳永聰說，做公益是他的熱情，蛋黃酥是他的拿手好菜，將兩者結合，希望能為社會盡一份心力。今天到彰化家扶捐贈已經是第5站，他發願今年與家人共同親手自製1萬顆蛋黃酥關心弱勢群族，彰化家扶2400顆是獲贈最多的單位，這些孩子是我們的未來，希望透過這份小小的禮物，讓他們感受到社會的關懷。

彰化家扶扶幼主委辜福榮也代表彰化家扶回贈感謝狀，辜福榮說，他和汽車修護廠的「黑手」聰哥認識多年，聰哥搖身一變成為甜點大師，已經是很不可思議了，愛心不落人後的聰哥團長夫人顏美華也一起加入關懷弱勢行列，夫妻倆手工製作的蛋黃酥不僅美味，更充滿了溫度，展現他們的大愛，也喚起大家一起來支持家扶孩子，幫助他們逆轉人生。

彰化縣福興鄉順興汽車老闆陳永聰夫婦連夜趕製2400顆蛋黃酥給彰化家扶兒享用，讓大家感受到滿滿的溫暖。記者林宛諭／攝影
彰化縣福興鄉順興汽車老闆陳永聰夫婦連夜趕製2400顆蛋黃酥給彰化家扶兒享用，讓大家感受到滿滿的溫暖。記者林宛諭／攝影
彰化縣福興鄉順興汽車老闆陳永聰夫婦連夜趕製2400顆蛋黃酥給彰化家扶兒享用，讓大家感受到滿滿的溫暖。記者林宛諭／攝影
彰化縣福興鄉順興汽車老闆陳永聰夫婦連夜趕製2400顆蛋黃酥給彰化家扶兒享用，讓大家感受到滿滿的溫暖。記者林宛諭／攝影

中秋節 公益 家扶中心 斜槓 蛋黃酥

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