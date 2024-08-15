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彰化埔鹽順澤宮麟洋配冠軍帽 8月17日、8月18日加碼發放

中央社／ 彰化15日電

彰化縣埔鹽順澤宮為慶祝奧運羽球男雙麟洋配奪金，免費發放限定版冠軍帽火速被拿光，近日網路叫價1頂新台幣2800元；廟方已加訂3000頂，預計17、18日發放部分。

順澤宮人員今天告訴中央社記者，以麟洋配為設計元素的宮帽為限定版，原本特製2000頂於10日至13日發放，沒想到每個時段開放領取不到1小時就被索取一空，甚至有人凌晨2時就來搭帳棚排隊。

許多人特地從外縣市前來，卻拿不到限定版宮帽，有賣家看見商機，近日在網路購物平台販售，1頂售價300元至800元，甚至還有人賣到2800元。

廟方表示，順澤宮不會在網路販售冠軍帽，一律免費發送，對於有人拿到網路販賣的行為只能道德勸說，目前已追加3000頂限定版宮帽，由於還在趕製中，17、18日會先發送1000餘頂，於上午9時、下午1時分批發送。

埔鹽順澤宮 奧運 麟洋配

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