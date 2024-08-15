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鬼月不要太相信導航？被逼著往竹林小徑開 彰化女駕駛曝八卦山驚魂記

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
廖姓女子開車要到彰化市八卦山一家知名風味餐廳吃晚餐，車子導航卻一直把她導向竹林小徑，讓她心裡發毛。圖／廖女提供
廖姓女子開車要到彰化市八卦山一家知名風味餐廳吃晚餐，車子導航卻一直把她導向竹林小徑，讓她心裡發毛。圖／廖女提供

鬼月真的不要太相信導航」，彰化縣一名廖姓女子最近和家人開車要到彰化市八卦山一家知名風味餐廳吃晚餐，車子導航卻一直把她導向竹林小徑，讓她感覺「前面有東西在等我」，幸好最後有回到大馬路，讓她嚇出一身冷汗，還一直打嗝，有網友說「打嗝是外靈入侵的反應」，也有人說「本來就不能太信導航」。

廖女的貼文引發網友討論，廖女說前幾天和家人從南投回彰化，晚上要去八卦山上的風味餐廳吃晚餐，結果導航把她們導到四面佛後面的一條小路，跟著導航開到一片竹林，讓她心裡很毛，「感覺前面有東西在等我」，她們迴轉後要駛離竹林時，導航還一直要她們往反方向迴轉。

廖女說，過程中她的頭很暈還一直打嗝，直到開到大馬路後，導航才正常了，回家後想想都會怕，直呼「鬼月真的不要太相信導航」，直覺不對不舒服就不要開了。

Po文一出引發討論，有網友說「這是很乾淨的一條路，完全是心理作祟，想太多就開始毛了」，也有人說「跟鬼月沒關係，平常多的是，無形有能力者發出電波，還會干擾導航，亂指路」、「頭暈是現場磁場不好，跟自己不合，打嗝就是外靈要入侵」、「那一條路上去也是接139線，自己走錯了，不要怪導航」。

也有網友說「真的不能太信導航，有一年去宜蘭童玩節玩，要找預定好的民宿，深夜導航直接把我們導到跟民宿反方向的一戶田中央的喪家」，還有人提到「敬鬼神但不迷信！1895年有八卦山戰役，這場戰事日軍是前一夜摸黑從渡船頭攻上八卦山」，也有網民好心提醒「平安無事就好，記得去收驚」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

廖姓女子開車要到彰化市八卦山一家知名風味餐廳吃晚餐，車子導航卻一直把她導向竹林小徑，讓她心裡發毛。圖／翻攝自臉書彰化人大小事
廖姓女子開車要到彰化市八卦山一家知名風味餐廳吃晚餐，車子導航卻一直把她導向竹林小徑，讓她心裡發毛。圖／翻攝自臉書彰化人大小事

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