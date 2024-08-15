彰化永靖加強通學安全規畫拆人行陸橋 鄉代會要求辦說明會

中央消除「行人地獄」推動「永續提升人行安全計畫」，彰化縣永靖鄉獲補助2200萬元，規畫拆除永靖國小人行陸橋和拓寬通學步道，引起地方熱議；鄉公所強調，鄉代會可先通過補助墊付款再討論拆除陸橋與否。鄉代會表示，為了學童通學安全拆人行陸橋的作法很奇怪，既然鄉公所堅持己見，鄉代會會通過墊付案，希望鄉公所舉辦說明會廣納民意後再決定拆不拆陸橋。

彰化縣百年老校永靖國小大門面對台一線旁，交通車水馬龍，家長接送學童時不時發生人車爭道驚險場面，中央自今年起推動4年400億元「永續提升人行安全計畫」，鄉公所透過立法委員陳素月、縣議員張欣倩等地方民代爭取，獲補助2200萬元，補助墊付案提交到鄉代會審議，傳出遭到「杯葛」。

永靖鄉長魏碩衛表示，永靖國小將退縮面臨台一線的學校圍牆，土地作為拓寬通學步道用地，校內興建家長接送車道，加開南面車輛出口，原人行步道的電線桿地下化，公車站牌南移，拆除人行陸橋，視野寬闊可減少發生交通事故；鄉公所爭取經費不易，人行陸橋拆除與否有討論的空間，鄉代會可先通過補助墊付案，以免未通過到了年底被中央取消補助。

「鄉代會絕沒杯葛，而是希望鄉公所先舉辦說明會聽取廣大民意，鄉代會再審查補助墊付款。」鄉代會主席林致安強調，鄉公所既為學生通學安全爭取建設補助款，人行陸橋可供學生安全往來台一線，拆除是很奇怪的事，何況10多年前因一名學生被車輛撞死才由地方善心人士出資建造陸橋，現在向認養單位徵詢拆除意見，沒找當初捐贈者問看法，作法上也很奇怪。

林致安說，他和鄉代認為，鄉公所不如內縮東和巷轉角的學校圍牆讓交通視野較好，並觀察人行陸橋使用者是否多為走到對面搭車的高中生；鄉代會會通過墊付案，希望鄉長說到做到，必須舉辦說明會。