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中元節更環保 南投37家宮廟紙錢集中燒、供品助弱勢

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣宮廟舉辦中元節法會，供品除可由民眾取回，也可選擇捐給弱勢或社福機構。圖／南投縣政府提供
南投縣宮廟舉辦中元節法會，供品除可由民眾取回，也可選擇捐給弱勢或社福機構。圖／南投縣政府提供

農曆7月各地舉辦中元普度法會南投縣政府為減少焚燒紙錢，減少供品食物浪費，整理全縣37家宮廟舉辦法會資訊，方便民眾就近參與。法會結束後由環保局統一將紙錢運往焚化爐集中處理，減少空氣汙染，祭祀供品也能由宮廟代為捐贈給弱勢家庭或社福機構，共同幫助弱勢。

南投縣民政處長林琦瑜說，中元普度除了祭祀「好兄弟」，也有慎終追遠的意義。但中元普度期間，民眾依照傳統習俗都會大量焚燒紙錢給好兄弟，然而，根據研究，紙錢及拜香焚燒後產生的煙霧，檢測出有苯、甲苯及乙苯等物質，不僅影響空氣品質，長期吸入還有害健康。

為了減少空氣汙染，民政處除了請宮廟減少香支、減少焚燒紙錢外，今年也鼓勵民眾參與宮廟普度法會，減少在家中燃燒紙錢，全縣37家舉辦普度法會的宮廟，對於民眾祭祀的供品，在法會結束後可由民眾自行帶回，民眾也可選擇，由宮廟代為捐贈給弱勢家庭或社福機構。

環保局也提供預約收集紙錢集中處理服務，將運送至台中市烏日焚化爐集中燃燒，除了具有空氣汙染防制設備，同時也慎重舉辦淨爐儀式，紙錢集中清運期間即日起至9月2日止，如有紙錢集中燃燒之需求，可聯繫南投縣政府環保局049-2233753或至環保局官方網站查詢；宮廟中元贊普資訊可至縣府民政處網站查詢。

南投縣37家宮廟舉辦普度法會，紙錢統一運往烏日焚化爐統一焚燒，減少空氣汙染。圖／南投縣政府提供
南投縣37家宮廟舉辦普度法會，紙錢統一運往烏日焚化爐統一焚燒，減少空氣汙染。圖／南投縣政府提供
南投縣37家宮廟舉辦普度法會，紙錢統一運往烏日焚化爐統一焚燒，減少空氣汙染。圖／南投縣政府提供
南投縣37家宮廟舉辦普度法會，紙錢統一運往烏日焚化爐統一焚燒，減少空氣汙染。圖／南投縣政府提供

中元節 南投縣 普度 法會

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