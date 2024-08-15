彰化攜手新加坡超市推台灣農產節 星國人最愛這2樣蔬果

彰化縣政府與新加坡昇菘超市合作今天起舉辦台灣農產節，彰化縣長王惠美親自率團行銷彰化優鮮農產品，王惠美表示，彰化外銷到新加坡的葡萄與菇類最受消費者喜愛，今天現場買氣也相當不錯。

新加坡昇菘超市台灣農產節今天起到8月21日一連舉辦一周，王惠美率領彰化縣各農會、農企業及青農等赴星國參加開幕活動，今天現場一字擺開彰化空運到新加坡的彰化優鮮蔬果，吸引不少新加坡人駐足參觀選購。

王惠美表示，特別感謝萬生科技農業董事長黃聖義的牽線，讓彰化蔬果外銷到新加坡市場，其中以葡萄與菇類最受消費者喜愛，以今年1月至今的葡萄外銷量而言，已經超越去年全年的銷售量，菇類銷量也大幅成長，不僅超越前年且逼近去年，顯見彰化優鮮在國際市場的競爭力，希望藉由這次促銷，再擴展海外市場。

王惠美說，這次彰化帶了非常多彰化優鮮，包括葡萄、梨子、菇類、蜂蜜、木耳露、咖啡等農特產品，產品都符合三章一Q的政府標準，大家可以放心採買，要讓海外友人來到超市就可以買到好吃的彰化優鮮。彰化縣從過去幾百個青農到現在2800多位青農，農產多元，也歡迎新加坡友人能來彰化旅遊。

黃聖義表示，這次由王惠美縣長領軍，與各鄉鎮農會代表帶來「彰化優鮮」等各鄉鎮特色農特產品，期望透過展售活動，讓新加坡朋友認識到彰化的農特產品，也希望昇菘集團能夠繼續支持，讓新加坡民眾有更多樣化的購物選擇。

駐新加坡代表童振源表示，彰化縣這次帶來6大菇類，有金針菇、蠔菇（秀珍菇）、鴻喜菇、杏鮑菇、白雪菇、香菇，提供大家多樣選擇。彰化地靈人傑，風景優美，尤以羅大佑唱過的鹿港小鎮讓人印象深刻，此次王惠美縣長一行人帶來最好吃的新鮮水果及蔬菜，歡迎大家把握為期一周的台灣農產節。