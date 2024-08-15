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中捷市政府站公廁妝點原生植物 綠意宣導山林復育

中央社／ 台中15日電

中捷公司與環團、在地企業合作，將中捷市政府站公廁重新打造，以姑婆芋、山蘇、腎蕨等原生種山林植栽妝點公廁角落，引進綠意也提醒旅客重視山林復育，邀民眾加入環境保護行列。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，中捷推動「公廁共築美藝」計畫，選定市政府站，邀請台灣山林復育協會布置原生種植物，營造山林意境，盆器則選擇新社區福民國小學童陶藝作品，展現學童藝術天分。

中捷公司指出，公廁內並採用生原家電除菌循環扇與軸流風機調節空氣，廁間還擺放獨立音響，循環播放隱藏版捷運沿線地景音樂演奏會，讓使用者舒緩身心。

此外，公廁外的藝文廊道，也展出台灣山林復育協會近年復育與生態調查成果，希望引領更多人加入保護山林行列；原昇管弦樂團預計8月20日也將到市政府站快閃演奏，以輕快節奏呈現山林自然意境，為公廁變身活動拉開序幕。

中捷公司董事長顏邦傑說，市政府站是中捷旅運量第2高車站，公廁使用較其他車站密集，因此「公廁共築美藝」合作計畫就從這裡開始，希望讓中捷公廁成為美學都市裡的亮點，也是中捷實踐企業社會責任的方式。

台灣山林復育協會理事長張儀婷表示，山林具有豐富生態系統，可調節氣候並涵養水份，卻因經濟發展受到嚴重破壞，協會推動本土生態教育，進行自然棲地保護、在地種原生植物復育等工作，感謝中捷公司願意投入資源，為台灣美麗山河盡心力。

公廁 台中捷運 復育

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