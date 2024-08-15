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會勘潭子和大雅4所國中小改善校園環境 民代爭取中央補助

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天和市議員與相關單位，到潭子區和大雅區會勘4所國中小學，爭取經費要改善校園環境。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔今天和市議員與相關單位，到潭子區和大雅區會勘4所國中小學，爭取經費要改善校園環境。記者游振昇／攝影

立委楊瓊瓔今天邀請教育部國教署和台中市教育局等單位，會勘潭子國中、僑忠國小、大雅國中、文雅國小等校，爭取老舊校舍改善、老舊廁所整建、活動中心新設空調系統及專用供電系統，向中央及地方爭取補助共2億2354萬9000元，國教署和教育局允諾將盡速協助學校核定改善經費。

台中市議員賴朝國和吳呈賢、吳建德與當地里長等人今天也都到場關心，立委楊瓊瓔表示，為協助潭子、大雅4所國中小校內充實設施及設備改善，今天邀集國教署與教育局會勘爭取經費。

其中潭子國中培英樓民國56年鋼筋混凝土造，已達使用年限55年，行政樓、朝陽樓及巧韻樓3棟校舍皆屬「老背少」分期增建校舍，耐震能力有疑慮，規劃拆除培英樓、行政樓、朝陽樓及巧韻樓教室計48間及新建20間，和地下室3間，需求總經費約2億554萬5000元。

僑忠國小忠孝樓南側、仁愛樓北側、及文雅國小雅軒樓老舊廁所已經使用超過30年以上，常有管線堵塞、散發異味、光線昏暗及地面積水的狀況，二校申請整修總需求經費計1106萬4000元；大雅國中校內活動中心，民國85年啟用，當時礙於經費不足無法裝設空調設備，28年來每逢夏天，全校大型集會、畢業典禮時皆悶熱、師生汗流浹背很辛苦，學生聽講座的效果也不佳，規劃新設空調系統及專用供電系統經費700萬元。

潭子國中指出，培英樓、行政樓、朝陽樓、及巧韻樓，112年7月由台灣省土木技師公會重新進行結構安全鑑定，有混凝土中性化、鋼筋鏽蝕、建物伸縮縫裂損、部分結構有短柱效應等結構損壞問題，且做建物結構安全耐震能力初步評估，校舍建物耐震能力確有疑慮，再修繕不符效益，建議拆除重建，維護全校師生安全。

僑忠國小及文雅國小表示，學校有些老舊廁所已經使用超過30年以上，有排水不良、天花板及地板滲水、磁磚破損、光線不足，或有管線堵塞的狀況，希望教育部國教署支持學校老舊廁所改善及設置友善性別廁所，讓師生有良善的教學與學習環境。

大雅國中表示，28年來學校活動中心一直未建置冷氣空調設備，師生及使用者若遇到天氣炎熱季節，都汗流浹背，只能靠風扇些微降溫，希望國教署及教育局協助補助經費，讓活動中心新增冷氣空調設備後，全校師生教學及各項活動都能有舒適及恆溫的空間。

針對潭子國中、僑忠國小、大雅國中、文雅國小爭取充實設施設備改善，國教署允諾將盡速協助學校改善核定經費，讓學生有更安全優化的學習環境。

楊瓊瓔表示，會全力協助學校向教育部爭取經費到位，盡速改善與充實學校的設備設施案件；市議員賴朝國、吳呈賢及吳建德也會協助學校，積極向教育局爭取配合款，讓師生的就學環境盡速得到改善。

立委楊瓊瓔今天和市議員與相關單位，到潭子區和大雅區會勘4所國中小學，爭取經費要改善校園環境。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔今天和市議員與相關單位，到潭子區和大雅區會勘4所國中小學，爭取經費要改善校園環境。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔今天和市議員與相關單位，到潭子區和大雅區會勘4所國中小學，爭取經費要改善校園環境。記者游振昇／攝影
立委楊瓊瓔今天和市議員與相關單位，到潭子區和大雅區會勘4所國中小學，爭取經費要改善校園環境。記者游振昇／攝影

國教署 廁所 教育局

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