台中今首推「光達檢測」防樹倒 市府：評估擴及全市

台中市公園、綠地及行道樹高達22萬株，上個月凱米颱風來襲，行道樹倒塌折斷，讓民眾很擔心。建設局今首度引進「光達檢測」感測技術針對樹木倒塌高風險的南屯區大容東、西街沿線88株垂榕導入智慧巡檢「光達檢測」為行道樹健診，每3個月巡檢一次。當地何成里長田貴玉說，有了新科技定時巡檢，附近居民都覺得很安心。

建設局長陳大田說，光達檢測粗估較目前採用的目測、人工巡檢方式，約省10倍人力，範圍也最廣，目前積極試辦，擷取優點，將視試辦的成效，評估擴及全台中市，盼在2年內完成台中重要街口行道樹健檢。

陳大田說，光達檢測以激光3D掃描量測樹幹、樹枝和樹冠等，生成3D點雲圖像，並提供精確的定位，透過科技，及早發現問題及早治療，避免褐根病樹癌，瞬間倒塌，保護綠樹及市民安全。

陳大田指出，造成樹木倒塌的原因很多，除了強風吹襲，多數是感染樹癌褐根病，目前人工巡檢較難識別病害。台中市首次試辦，今起選定南屯區大容東、西街人行道試辦「固定式光達」，沿線垂榕多達88株，樹齡約50年，樹高10公尺以上，兩旁都是住宅區，部分樹木已發現感染褐根病，是樹倒高風險區域，年底前完成2次監測及數據分析。

陳大田指出，建設局藉由光達技術高效識別過高或傾斜的樹木，並依據樹冠的密度和形狀，判斷樹勢生長的健康狀況，通過多次監測追蹤樹木變化，及早發現樹木潛在問題，可即時因應處理；過去目測健檢樹木，一年約5000株，運用光達檢測後，粗估效率約增10倍。