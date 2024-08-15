玉山塔塔加步道維護 手作就地取材降低環境干擾

玉山塔塔加、麟趾山遊客眾多，為維護步道行走品質，玉山國家公園管理處與台灣千里步道協會合作，手作修復階梯、改善路面排水及橫向截水溝等，以就地取材減少自然環境干擾。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，海拔2600公尺的玉山塔塔加地區向東可眺望玉山主、連峰景觀，往西隔神木溪與祝山、塔山山脈相望，清晨、傍晚常有雲海、山嵐，美麗景色及便利交通吸引眾多遊客，加上風雨毀損，步道逐漸不利行走。

玉山國家公園管理處表示，近日攜手台灣千里步道協會、保育解說志工、東埔原住民夥伴共37人，在塔塔加地區辦理麟趾山手作步道活動，改善工項包含修復現有階梯、改善橫向截水溝、移除失去功能枕木、改善多處路面排水與沖蝕溝消能等，完工後無過多人造物。

玉管處表示，手作步道具環境保育概念，強調因地制宜、就地取材，用適當且簡單器具施作，避免大型機具及外來材料干擾環境，維護步道同時宣傳環境教育概念，盼透過修築手作步道使遊客行走更便利、讓步道更貼近當地生態，更重要是傳達保護山林理念。

玉管處呼籲，麟趾山是易親近健行步道，因此承受大量遊憩壓力，國家公園歡迎遊客，也邀一起保護山林，可先從不走捷徑、不踩踏植被、行走在既有步道等「無痕山林」原則開始做起。

玉管處表示，未來持續與步道協會等民間團體推廣自然手作步道，達成「水泥鋪面零增長」目標，更宣示未來除考量安全仍須以工程發包方式整建路段外，其餘將盡可能委請周邊部落夥伴或原住民合作社，以手作方式維護，降低步道整建衝擊生態環境。