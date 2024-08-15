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南投露營場超過400家 業者合法卡關有這些原因

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣觀光處舉辦露營場輔導說明會，讓業者瞭解相關法規，改善場地設施，讓露營場盡早合法。圖／南投縣政府提供
南投縣觀光處舉辦露營場輔導說明會，讓業者瞭解相關法規，改善場地設施，讓露營場盡早合法。圖／南投縣政府提供

南投縣露營場超過400家，但牽涉法規和申請程序複雜，想要合法化難度高。南投縣政府去年輔導200家露營場，已有65家申請露營場土地使用容許，昨天起在全縣舉辦3場輔導說明會，讓業者了解申請流程，加速露營場合法化，提供安全完善的露營場地。

陳姓業者說，露營是親近自然的戶外活動，很受民眾歡迎，業者也願意配合政策，讓露營場合法化。但觀光署的「露營場管理要點」場地就牽涉農牧、林業用地，還有農業、消防、建設、環保法規，申請程序複雜，都讓露營場合法進度緩慢。

南投縣觀光處表示，前年7月20日內政部公布「非都市土地使用管制規則」後，縣府便成立「南投縣露營場聯合管理輔導團隊」，去年在埔里、竹山、國姓、仁愛、信義舉辦5場說明會，邀請水土保持技師、地政士、觀光專家及縣府各單位提供諮詢，業者迴響熱烈。

觀光處去年輔導200多家露營場，由輔導團隊到露營場協助丈量設施、釐清土地範圍、土地現況分析及資料建檔，並提出改善方向，已有65家業者申請露營場土地使用容許。

今年中央露營場修法放寬設施高度及允許設置聯絡通道，法規亦已趨完善，觀光處也調整露營場申請表單，提供淺顯範本、露營場相關規定、申請表單放置於「南投縣政府網路e櫃檯」，讓業者隨時下載；觀光處也委託專業廠商設置LINE，提供線上諮詢。

為了加速露營場合法化，觀光處昨天起再辦3場輔導說明會，第一場埔里天水蓮大飯店舉辦，上百名業者出席提問踴躍。

業者問題包含申請資料準備、既有設施與農舍處理、國土計畫實施是否影響申請條件、汙水處理設施及稅賦疑慮等問題，縣府各局處逐一回覆說明、解答提問，讓業者獲得正確資訊並了解申請流程，提升露營場合法化速度。

觀光處表示，8月22日在竹山鎮公所、30日在信義鄉公所還各有一場說明會，希望透過輔導與現場會勘，協助露營場業者解決申請問題、改善設施，讓露營場地盡早合法完善。

南投縣觀光處舉辦露營場輔導說明會，讓業者瞭解相關法規，改善場地設施，讓露營場盡早合法。圖／南投縣政府提供
南投縣觀光處舉辦露營場輔導說明會，讓業者瞭解相關法規，改善場地設施，讓露營場盡早合法。圖／南投縣政府提供

南投縣 埔里 露營

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