豐原慈濟宮龍柱彩繪引爭議暫停 文史工作者憂百年文物毀於一夕

有近300年歷史的台中豐原慈濟宮廟內和廟埕共有4對觀音山石雕刻的龍柱，廟埕一對龍柱被重新上漆，將彩繪成彩色龍，民眾擔心失去古蹟龍柱原味；廟方表示，廟埕這對龍柱20年前整修時上漆，漆已滲入龍柱無法處理，龍柱重新上漆引起熱烈討論，廟方目前已暫停施工，台中市文資處也主動聯絡協助中。

台中市文化資產處長李智富表示，慈濟宮龍柱重新上漆彩繪一事引起極大討論，文資處主動聯絡廟方，廟方說明已暫停工程，待內部討論後再決定後續處理方式；李智富向廟方說，如有需要，文資處可提供專業匠師名單供參考，李智富表示，慈濟宮是私有財產，沒有文化資產身分，文資處沒有強制力去干涉廟方修繕，但會提供必要協助。

文史工作者蔣敏全向本報投訴指出，慈濟宮龍柱被彩繪成彩色，台中市文化局和文資處是主管機關應介入處理，不能說沒有文資身分就不管，他說慈濟宮許多建築文物是經典中的經典，彩繪方式沒有「修舊如舊」，這是台灣很多古蹟修復的共同問題，已成古蹟的極大危機，他建議文資單位對此事要緊急處分，讓慈濟宮列暫定古蹟，及時保住珍貴文化資產。

豐原慈濟宮廟埕一對龍柱最近被重新上漆，將彩繪成彩色龍，民眾擔心失去古蹟龍柱原味；廟方表示，廟埕這對龍柱20年前整修時上漆，漆已滲入龍柱無法處理，只有龍柱的龍體會重新上漆，柱內龍心不變，廟內龍柱也保持原貌。

慈濟宮說明，廟內4對百年龍柱很有歷史價值，但廟埕一對龍柱，20年前震後修繕，當時的漆滲入石中，至今無法處理，這對龍柱的龍體重新上漆，柱內龍心不會上漆，維持原貌。

一名文史工作者說，慈濟宮最具歷史藝術價值文物，其中4對觀音山石雕製的龍柱很重要，三川殿前步口、後步口、正殿、後殿；匠師都是當時修繕會正總理張麗俊於日治大正年間，由全台各地北港、艋舺所敦聘的一流匠師所做，堪稱與北港朝天宮媲美之佳作。

文史工作者說，龍柱已被廟方以現代化學油漆粉刷，且要在石雕龍柱粉彩，已嚴重損害古蹟文物，且有可能嚴重傷害石柱本身結構，一旦被粉刷，就無法清除復原，百年文物毀於一夕，他希望豐原人能搶救豐原人的慈濟宮媽祖廟百年史蹟文物。