廢木變烏金！斥資3800萬元台中東勢綠資材中心今啟用

台中市政府斥資3800萬元打造的東勢綠資材中心，於今天啟用。市府秘書長黃崇典說，該資材中心為台中市第三座綠資材中心，供東勢及鄰近區域廢樹枝去化管道，月處理約1000公噸，解決山城廢樹枝去化問題，廢樹枝破碎後的木屑可改善土壤，更可做為鍋爐燃料，落實資源在地再利用。

環保局長陳宏益說，台中市府以實踐綠色永續為目標不斷精進，東勢綠資材中心結合清潔隊部工作環境改善，總計斥資3800萬元，以行動落實市長盧秀燕對基層隊員的照顧；東勢綠資材中心是全台首座黃金級綠建築結合清潔隊部，可解決山城廢樹枝去化問題，落實資源在地再利用。

黃崇典說明，台中市共有文山、大甲、東勢3座綠資材中心，各分布於山、海、屯區，讓廢樹枝能夠分散處理，未來將透過機關相互合作，減少民眾露天燃燒及清運里程，降低汙染及碳排放量，達成資源再利用及循環經濟目標。

黃崇典指出，台中山城地區因農林業發達，過去居民在地燃燒產生空汙，解決山城廢樹枝去化問題，環保局在東勢區成立台中市第三座綠資材中心，廢樹枝破碎後的木屑可舖設在果樹空地抑制雜草，也能與土壤混和，改善土壤性質，更可做為鍋爐燃料，減少煤炭使用，期盼山城民眾踴躍申請，讓廢樹枝被妥善再利用。