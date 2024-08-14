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王惠美參訪新加坡萬春商行 尋求彰化農產品打進星馬市場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（左）今天率團參訪「星國大型物流商及超市集團」萬春商行，致贈伴手禮給萬春商行執行長梁兆邦。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左）今天率團參訪「星國大型物流商及超市集團」萬春商行，致贈伴手禮給萬春商行執行長梁兆邦。圖／彰化縣政府提供

彰化縣長王惠美今天率團前往新加坡，參訪參訪「星國大型物流商及超市集團」萬春商行，希望把彰化優鮮品牌的農產及加工品成功銷往星馬；萬春商行執行長梁兆邦稱讚彰化縣的農產品具有極高的市場潛力，未來會尋求更多合作機會。

王惠美今年3月率彰化縣團隊參加東京國際食品展成功媒合簽署MOU訂單超過1億元，今天起，一連3天，再度帶領縣府團隊與各鄉鎮市農會前往新加坡，首日由萬春商行執行長梁兆邦帶領參訪團參觀集貨與分裝場，讓王惠美等人印象深刻，認為廠區動線分明，冷鏈管理技術純熟，是農產運輸市場很重要的關鍵。

王惠美表示，萬春商行在東南亞擁有很大的市場，是星國大型物流商，有菇類、紅蘿蔔、番薯等，且跨足日本，希望萬春商行未來能夠和彰化縣有更多合作機會，期能將彰化農產品拓展到全世界；王惠美表示，透過這次參訪，了解到冷鏈系統的關鍵，縣府將更加努力，讓農民生產的優質農產品獲得最好的保存，行銷到世界。

梁兆邦感受到台灣的企業有打不死的小強精神，並稱讚彰化縣的農產品具有極高的市場潛力，未來尋求更多合作機會。

促成此次參訪的彰化縣在地萬生科技農業董事長黃聖義表示，台灣的農產市場不大，30年前，總公司來到新加坡找到萬春商行，便決定將台灣彰化的農產銷往國外，開始將農產品銷售到新加坡，30年來，不斷將優質的農特產品銷往新加坡，這次也會協助促成彰化優鮮與新加坡的農產貿易，創造多贏。

彰化縣長王惠美（右5）今天率團參訪「星國大型物流商及超市集團」萬春商行，參觀集貨與分裝場。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右5）今天率團參訪「星國大型物流商及超市集團」萬春商行，參觀集貨與分裝場。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（前排左3）今天率團參訪「星國大型物流商及超市集團」萬春商行，參觀集貨與分裝場。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（前排左3）今天率團參訪「星國大型物流商及超市集團」萬春商行，參觀集貨與分裝場。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左3）今天率團參訪「星國大型物流商及超市集團」萬春商行，參觀集貨與分裝場。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左3）今天率團參訪「星國大型物流商及超市集團」萬春商行，參觀集貨與分裝場。圖／彰化縣政府提供

新加坡 王惠美

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