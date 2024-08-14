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台中市東勢綠材中心啟用 資源回收木屑讓果樹長更好

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府花費3800萬興建東勢綠材中心及清潔隊部，今天啟用。圖／環保局提供
台中市政府花費3800萬興建東勢綠材中心及清潔隊部，今天啟用。圖／環保局提供

台中市東勢「綠資材中心」今天啟用，每月可處理約1000公噸廢樹枝，減少民眾露天燃燒，還可再利用覆蓋抑制，野草生長，民眾均可免費申請領用。

2017年3月，台中市南屯區文山掩埋場，因堆積枯木悶燒了近10天，空氣品質亮紅燈，引發各界關注廢樹枝如何處理。

台中市已設有文山、大甲、東勢3座綠資材中心，環保局指出，各分布在山、海、屯區，讓廢樹枝分散處理，減少民眾露天燃燒及清運里程，降低環境汙染及碳排放量，資源再利用。

市府秘書長黃崇典說，環保局在東勢區成立台中市第三座綠資材中心，減少山城廢木清運里程。黃崇典說，廢樹枝破碎後的木屑可舖設在果樹空地抑制雜草，也能與土壤混和，改善土壤性質，更可作為鍋爐燃料，減少煤炭使用，民眾可免費申請，落實循環經濟理念。

環保局長陳宏益說，綠資材中心也是樹木銀行，民眾有廢木材需要絞碎或申請木屑，均可到資材中心辦理。

台中江姓市民表示，退休後在山上整一塊地，才發現紅土貧瘠種不好農作，有老農教他使用碎木屑後，土壤變鬆、減少野草，果樹長得好，環保局表示目前利用率頗高。

台中市 樹枝 環保局長

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