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石岡熱氣球嘉年華823開幕奧運雙金李洋、林郁婷現身

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
石岡熱氣球嘉年華823開幕，奧運雙金李洋、林郁婷將現身。圖／民政局提供
石岡熱氣球嘉年華823開幕，奧運雙金李洋、林郁婷將現身。圖／民政局提供

第四屆台中石岡熱氣球嘉年華8月23日至25日在土牛運動公園登場。民政局長吳世瑋今透露，首日開幕邀請奧運金牌「最強羽球男雙」之一的李洋及「台灣女兒」林郁婷擔任來賓，為台灣英雄喝采，感謝為國爭光。

這次活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗、精彩音樂饗宴、8分鐘華麗煙火及光雕閉幕噴火秀等系列活動。

吳世瑋說，每年熱氣球嘉年華的造型熱氣球是民眾搶拍的亮點之一，今年有巴西人氣卡通小雞「洛蒂.多蒂」，現場還有石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆造型球將輪番展演。

石岡區長劉素幸表示，熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，採現場購票，每張票均一價500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張，時間約4至6分鐘，一次(趟)可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。

8月23日至25日體驗活動規劃上、下午共6場，上午場為每日上午5點至7點30分；下午場每日下午4點至6點30分；購票者還可獲贈東勢林場免費入場券1張，使用期限至8月26日。

劉素幸提到，石岡還有全國知名的石岡水壩、東豐自行車綠廊、九房童話世界3D彩繪村、情人木橋、梅子鐵橋、土牛客家文化館及五福臨門神木等；另石岡傳統美食小舖、蜂巢蛋糕、紅麴龍眼米糕、仙塘跡景觀餐廳、石山丘吐司等好吃美食，以及金碧椪柑、高接梨、義大利葡萄、甜柿及柳松菇等在地優良農特產，體驗山城之美。

石岡區公所表示，8月23日至25日都有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，其中上午場提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁；下午場則在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、交通大隊梅子分隊、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛。

民眾如自行開車，可停在接駁站周邊停車場，再搭乘接駁車至土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

石岡區公所提醒，活動期間周邊道路將交通管制，建議民眾利用大眾運輸或接駁車服務前往會場，公車路線包括90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865公車，並在「下土牛」站牌下車，同樣沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

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