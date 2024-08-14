彰化男經濟困頓房屋漏水 田尾警揪慈善團體修繕

彰化田尾鄉張姓男子經濟困頓，颱風凱米過境導致房屋毀損漏水，更是雪上加霜，田尾分駐所員警林耕竹得知後回報，促成縣警局北斗分局志工中隊長黃旗旺率隊協助修繕。

彰化縣警察局北斗分局副分局長傅町盛、黃旗旺、北斗志工協進會理事長余彩微等一行人，今天前往張男住處致贈物資，並由長期投入協助弱勢關懷的黃旗旺率人協助修繕房屋。

田尾分駐所副所長廖慶興接受媒體聯訪時說，員警林耕竹日前執行勤區查察勤務時，得知47歲張男平常以打零工勉強維持家中生計，須照顧年邁母親及罹癌妹妹，結果颱風造成房屋受損，讓他們生活更形艱難，所長劉晏誠獲知後主動聯繫黃旗旺幫忙。

黃旗旺為彰化縣慈化慈善會前會長，他說，張男房屋只要下雨就漏水，透過修繕讓其一家人能有遮風避雨住所，未來也會持續與警政單位聯繫，關注弱勢家庭，共同為民服務，為社會帶來溫暖。