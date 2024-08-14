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彰縣府秘書長陳逸玲退休 前縣府建設處商業課長蔡明娟將接任

中央社／ 彰化14日電

彰縣府一級局處長將異動，擔任縣府秘書長的陳逸玲退休，由立院議政博物館編纂蔡明娟接任，蔡明娟曾在縣府建設處擔任課長，後來轉到立法院服務，縣府農業處等單位也將有異動。

記者詢問縣府人員有關人事異動訊息，縣府回應，會再發新聞稿說明。

彰化縣長王惠美今天前往新加坡參訪，縣府傳出秘書長陳逸玲將退休，空出來的職缺由曾任縣府建設處商業課長的蔡明娟接任，蔡明娟離開縣府後，轉往立法院服務，目前在台中市霧峰區立法院議政博物館擔任編纂。

除秘書長陳逸玲退休外，據指出，從國立宜蘭大學借調的彰縣府農業處長邱奕志因借調期滿，將回學校服務，農業處長一職也將找人代理，人選未定；而縣府另有局處長已提辭呈獲准，王惠美尚未決定接任人選。

博物館 立法院 農業處

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