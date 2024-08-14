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【即時短評】台中餐廳放彩煙 農地違法使用不怕罰？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區「窩草的日子」餐廳因農地違規使用被裁罰兩次。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區「窩草的日子」餐廳因農地違規使用被裁罰兩次。記者黃寅／攝影

台中市霧峰區「窩草的日子」在戶外舉辦性別派對，施放彩煙引起轟然巨響，遭現場受驚嚇客人PO網投訴。未料，此事也讓該餐廳早為附近居民詬病， 以及農地違規使用的情形曝光。但遺憾的是，民眾早已多次向市府投訴，但至今即使曾兩次裁罰，但餐廳仍妥妥的營業，絲毫不受影響，市府放任違規的事實存在。

記者實地探訪，窩草的日子就在離霧峰市區不遠的四德路上，從台中市區走74號快速道路前往也僅需約20多分鐘。加上場地規畫良好，綠草如茵，實在是不錯的休閒去處。只是，很多前往的民眾大概也不知道，它是農牧用地，農舍做餐廳和庭園、停車場使用並不合法。

若是餐廳安靜的營業，敦親睦鄰，不要造成鄰居困擾，也許違規的事實還不至於曝光。但它施放彩煙，會發出巨大的聲響。據鄰居形容，施放幾乎已成經常，他們只要聽到「5、4、3、2、1」的倒數聲，就知下一刻要迎來巨大的爆裂聲，日子過的痛苦萬分。前往訂婚、辦性別趴的客人恐怕也不知，他們的快樂，竟是建立在周遭鄰居的痛苦上。

但是，鄰居們的生活歷經這樣的干擾，屢屢向市府反映，民代也經常接獲投訴而希望市府查辦，卻仍撼動不了餐廳違規使用的事實，也難怪懷疑是否背後有「政治力量」？

據區公所說，他們去年查報多次，最近一次是去年11月。負責開罰的地政局也說，已開罰兩次，分別6萬和9萬元罰鍰。這樣看來，市府不是沒有去查，也不是沒有開罰，而是罰的不痛不癢。以總計兩次罰款僅15萬元而言，且最近一次查報已是去年11月，距今也已9個月未再查報。若把罰款列為營業成本計算，每個月不過1萬多元。若把去年11月以前的營業時間再加上，罰款對其營業而言，更是不痛不癢。

整件事看起來，若不是因彩煙施放引起現場民眾不適，而把事情上網引起媒體注意，儘管餐廳鄰居叫翻天了也無用。其實，市府要對付這樣的違規事實，可用的手段很多，不僅可以連續處罰，還可以斷水、斷電，甚或強制拆除，否則，至少也可以勒令停業吧。

但是，市府至今未採取應有作為，任由餐廳違法營業。如果市府對於農地違規使用都是採取這樣軟弱的作為。那麼，也就難怪會有這麼多人想要將農地非法使用，市府也別再提什麼違規工廠取締了，因為違法的人根本不怕。

台中市霧峰區「窩草的日子」在戶外舉辦性別派對，施放彩煙引起轟然巨響，遭現場受驚嚇客人PO網投訴。圖／取自Dcard
台中市霧峰區「窩草的日子」在戶外舉辦性別派對，施放彩煙引起轟然巨響，遭現場受驚嚇客人PO網投訴。圖／取自Dcard

罰款 鄰居 餐廳

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